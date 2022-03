AURIS GESTION, une société de gestion entrepreneuriale et indépendante à l’écoute des opportunités d’acquisition Cela fera bientôt 2 ans qu’AURIS GESTION a intégré en son sein les équipes de SALAMANDRE AM. Ce rapprochement a permis à AURIS GESTION de créer un pôle d’expertise au service des CGP, Family Offices et Institutionnels, clientèles historiques de SALAMANDRE AM.

Créée en 2004, AURIS GESTION qui gère aujourd’hui plus de 2,8 milliards d’euros, avec 50 collaborateurs, est une structure entrepreneuriale, détenue à 100% par ses dirigeants et ses salariés. Il en découle un fort alignement d’intérêts entre clients et collaborateurs, grâce à la liberté de pensée, de parole et d’action mutuelle.



Attachée à son caractère entrepreneurial et à son indépendance, AURIS GESTION est à l’écoute des opportunités d’acquisition notamment de sociétés de gestion ayant entre 500 millions et 2 milliards d’euros sous gestion.



Sébastien GRASSET, Membre du Directoire et Directeur de l’Asset Management déclare : « Si nous sommes clairement à l’écoute du marché pour saisir les opportunités d’acquisition de sociétés de gestion, nous ne le ferons pas à n’importe quel prix. Nous ne visons pas le prix d’acquisition bien évidemment car nous connaissons tous les multiples qui prévalent sur le marché mais plutôt la préservation de notre ADN. Nous sommes en effet profondément attachés à nos valeurs de relation de proximité avec nos clients, à notre indépendance et à notre caractère entrepreneurial. »



Une culture de l’intégration de sociétés de gestion



S'étant historiquement développée sur l'accompagnement de la clientèle privée avec une offre globale, AURIS GESTION s’est ensuite spécialisée, grâce à l’intégration, en juin 2020, des équipes de SALAMANDRE AM, dans l’accompagnement de partenaires CGP et Family Offices ainsi que dans celui des institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée.



L’intégration des équipes de SALAMANDRE AM est la troisième croissance externe opérée avec succès par AURIS GESTION (après l’acquisition en 2012 de la FINANCIERE VAN EYCK et celle en 2015 d’ALEXANDRE FINANCE).



AURIS GESTION met ainsi son savoir-faire et ses techniques institutionnelles de gestion à la disposition d’une clientèle élargie : clients privés, Conseillers en Gestion de Patrimoine, Family Offices et institutionnels.



Deux pôles bien distincts pour une parfaite confidentialité



La relation de proximité avec ses clients est une valeur forte d’AURIS GESTION, qui déploie des solutions sur mesure à la fois en matière de gestion, de conseil et de reporting. Cette relation de proximité est souvent étrangère aux maisons de gestion de trop grande envergure.



AURIS GESTION est organisée en deux pôles d'activité bien distincts et séparés par une muraille de Chine :

• le pôle Gestion Privée d'un côté (activité historique d’AURIS GESTION) ;

• le Pôle Asset Management (au service, dans le cadre d'une relation de travail BtoB, des CGP/Family Offices et institutionnels) de l'autre.

Si les membres d'un pôle peuvent bien évidemment échanger avec ceux de l'autre pôle sur des idées d'investissement et plus généralement sur la macroéconomie et les conditions de marchés, une stricte séparation des activités de chaque pôle est respectée afin de préserver une totale confidentialité (notamment sur la clientèle accompagnée en direct ou encore sur celle des partenaires CGP/Family Offices).



Ce dispositif déontologique et cette organisation interne permettent ainsi d'assurer un total cloisonnement entre les deux activités et ce afin d'éviter tout conflit d'intérêts. AURIS GESTION se distingue de beaucoup d’acteurs de marchés qui, exerçant les deux activités, ne disposent pas d’une telle organisation.



Une gestion cross-assets



En matière d’expertise, AURIS GESTION déploie une gestion cross-assets (taux, crédit, actions, devises, produits structurés, produits dérivés, recherche de fonds de décorrélation) guidée par une analyse macroéconomique rigoureuse et des outils propriétaires de risk management. Cette expertise en allocation d’actifs se retrouve dans ses services de gestion sous mandat (en comptes titres, contrats d’assurance de droit français ou luxembourgeois) et de gestion de fonds sur mesure pour des Conseillers en Gestion de Patrimoine ou encore dans ses services de gestion de fonds dédiés pour des Institutionnels.



La gamme de fonds ouverts (tous souscripteurs) d’AURIS GESTION illustre cette approche multi-classes d’actifs :

• 3 fonds obligataires : Auris Short Duration - Auris Investment Grade - Auris Euro Rendement,

• 1 fonds diversifié avec une approche patrimoniale : Auris Diversified Beta,

• 4 fonds actions : Auris Evolution Europe ISR, Auris x AllianceBernstein Global Equities, American Eagle - Liquid & Listed Private Equity Sector, American Eagle -Liquid & Listed Venture Capital Sector.



A propos d'Auris Gestion :

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004. Elle gère aujourd’hui 2,8 milliards d’euros et est notamment spécialisée dans l’accompagnement de partenaires CGP et Family Offices ainsi que dans celui des Institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée. A ce titre, elle a intégré, en juin 2020, les expertises de Salamandre AM afin de renforcer ce positionnement.

Aux côtés d’une gamme de fonds resserrée et intelligible, Auris Gestion propose d’accompagner les CGP et Family Offices avec une offre de gestion de fonds sur mesure et de mandats (FID, FIC, comptes-titres, contrats d’assurance français) caractérisée par une richesse des instruments financiers (titres vifs, OPCVM/ETF, FIA, produits dérivés, produits structurés) et stratégies disponibles et par une tarification très compétitive.

Auris Gestion, adhérente au PRI de l’ONU, propose enfin, au sein de sa gamme, quelques fonds ISR et une approche de multigestion ISR simple et flexible.



