ACTENE développe la recherche de financement sur stock : une alternative innovante au service de la croissance des entreprises !

Cet outil de financement, souvent ignoré, permet pourtant d’accéder à de nouvelles ressources financières, jusqu’à présent inexploitées !



Des entreprises plus compétitives



Le financement sur stock est une technique sûre, levant les obstacles à la croissance et facilitant le développement des entreprises :

- le stock est un actif libre permettant de lever des fonds ;

- le stock, actif tangible, garde sa valeur durant toute la durée du financement ;

- le stock n’est pas bloqué et peut évoluer librement ;

- la trésorerie de l’entreprise reste intouchable et disponible pour d’autres besoins de l’entreprise.



Très peu connu, le financement sur stock est pourtant un outil puissant et sécurisant. Ce mode alternatif de financement met en avant la qualité du stock en le monétisant et en le proposant comme garantie solide et rapidement exploitable par les créanciers.



La qualité du stock et la bonne santé de l’entreprise crédibilisent le dirigeant auprès de ses créanciers. La confiance de ces derniers encourage donc le dirigeant à investir davantage et à faire grandir son entreprise.



Une solution simple et adaptée au plus grand nombre



Pour qui?

Le financement sur stock est une problématique financière commune à toutes les entreprises disposant d’un stock et désireuses de valoriser cet actif.



Pour quoi ?

Cette source de financement est utilisée pour tout besoins (crédit court et moyen terme, caution, délais de paiement, crédit long terme ..) auprès de tout type de créanciers (banques, fournisseurs, Trésor Public ..). Par exemple, le financement sur stock peut servir à financer un autre stock, de caution à l’achat d’une autre entreprise voire même à accompagner un développement à l’export.



Comment ?

La mobilisation sur stock permet de transformer tout ou une partie de cet actif (matières premières ou produits finis) en un financement. Dès lors que le partenaire financier prête à court ou moyen terme, le stock est considéré comme une garantie forte et efficace que l’on peut actionner en cas de besoin.



A propos d’ACTENE

Créé il y a 4 ans par Jean-Paul Lachaud, ACTENE est un cabinet spécialisé en accompagnement opérationnel et en recherche de financement pour le compte d’entreprises désireuses de valoriser cet actif. Implanté à Lyon, Nancy et bientôt Paris, ACTENE intervient sur l’ensemble du territoire national et sur tous les secteurs d’économies.

Quelques chiffres :

Plus de 80% de taux de réussite

19,1 millions d’euros levés

56 projets aboutis

actene.com