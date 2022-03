ABAS France annonce 20 recrutements en 2022 pour accompagner sa croissance Afin de poursuivre son développement, ABAS France, éditeur intégrateur de solutions ERP à destination des entreprises industrielles, annonce le recrutement de 20 experts de l’ERP industriel pour ses bureaux de Lyon, Strasbourg, Nantes, Reims et Clermont-Ferrand.

Une campagne de recrutement marquée par une croissance constante



Avec cette année encore une croissance soutenue de 35%, ABAS France prévoit une évolution de près de 20 % de son chiffre d’affaires pour les 5 prochaines années. C’est dans ce contexte que l’éditeur-intégrateur d’abas ERP recrute une vingtaine de professionnels pour l’accompagner dans son développement en offrant des postes de travail à pourvoir en tant que chefs de projets, consultants ERP, développeurs, consulting managers ou encore de team leaders.



Des profils disposant d’expertise dans le secteur industriel (métallurgie, fabrication de machines, automobile, etc.), d’expérience dans le développement informatique et capables de piloter les projets d’entreprises de fabrication vers l’Industrie 4.0.



“Actuellement, nous accompagnons près de 100 entreprises industrielles. Notre portefeuille client s’est enrichi de nouveaux projets impulsés par une crise sanitaire qui a poussé certains acteurs industriels à accélérer leur transformation digitale. Grâce aux nouveaux talents que nous souhaitons intégrer au sein de nos équipes, nous souhaitons accorder toute l’attention nécessaire aux projets les plus ambitieux de nos actuels et futurs clients” déclare Pierre Baudoin, Directeur Général d’ABAS France.



Vers un recrutement toujours plus engagé envers les femmes



Aujourd’hui, ABAS France compte près de 60 collaborateurs au sein de ses 5 bureaux répartis sur le territoire français: Lyon, Strasbourg, Nantes, Clermont-Ferrand et Reims.



En 2021, les femmes représentaient 30% des effectifs contre 28,8% en 2020 (vs 18,2% fin 2018). La même année, pour soutenir le développement des femmes dans le monde technologique, l’entreprise signait le Manifeste pour la Reconversion des Femmes dans les Métiers du Numérique, initiative portée par le programme Femmes du Numérique de Numeum et Social Builder, en partenariat avec Pôle Emploi.



ABAS France participait également au financement de programmes d’accompagnement pour les femmes en reconversion professionnelle dans le domaine numérique, et dans leur actions d’orientation auprès des collégiennes et lycéennes en soutenant l’association Objectif Pour l’Emploi.



En 2022, ABAS France renouvelle sa volonté d’encourager les femmes à s’orienter vers les métiers de l’ingénierie industrielle et du développement digital, féminiser ses effectifs et faciliter l’accès aux postes à responsabilité pour ses collaboratrices.



“Nous souhaitons intégrer dans nos effectifs des collaborateurs et des collaboratrices talentueux et motivés, qui ont le goût pour l’apprentissage et le partage des connaissances mais surtout qui veulent apporter leur expertise et contribuer à la performance des entreprises industrielles.” souligne Didier Delhaye, Directeur des Ressources Humaines d’ABAS France.



ABAS France à l’écoute des besoins de ses collaborateurs



ABAS France s’efforce d'offrir à ses salariés un environnement et un rythme de travail alliant qualité de vie, engagement citoyen et performance. “Nous nous engageons à assurer une meilleure conciliation vie privée et vie professionnelle à nos collaborateurs. Et ce plus encore, aux lendemains d’une crise sanitaire qui a bouleversé les habitudes professionnelles de tout un chacun. Nous proposons à nos collaborateurs un cadre de travail hybride (télétravail et présentiel) afin de bénéficier d’une souplesse d’organisation. Nous continuerons à investir en 2022 dans l’aménagement des espaces de travail pour un environnement de travail agréable et sain propice au bien-être et à la productivité de nos salariés. Soutenir le développement personnel et professionnel des salariés est une priorité.” continue Didier Delhaye



Compte tenu des enjeux majeurs du dérèglement climatique, nous engageons auprès de nos salariés tant des mesures de réduction de notre impact que des actions de sensibilisation. Par exemple : réduire les éventuelles émissions liées au transport des collaborateurs grâce au travail hybride, opter pour un fournisseur d’énergie 100% renouvelable, investir dans du matériel informatique économe en énergie, appliquer une politique d’impression responsable, limiter la consommation de papier en privilégiant le format numérique, mettre en place des processus de recyclage, soutenir les actions positives pour le bien-être global avec la plantation de 2000 arbres à Haïti en partenariat avec Reforest’Action ou encore participer à des courses caritatives.



Un accompagnement des nouvelles recrues grâce au programme de mentoring



Afin d'assurer une prise de poste plus sereine et progressive des nouveaux collaborateurs de l’entreprise, un programme de mentoring formalisé a été mis en place depuis plus de 10 ans. Le programme repose sur des entretiens - 1 mois, 3 mois et 6 mois - entre le “mentor” (personne plus expérimentée dans l’entreprise) et le « mentee » (le nouveau talent).



« Anticiper l’arrivée d’un nouveau membre en travaillant sur un programme de mentoring est positif aussi bien pour le candidat que pour l’organisation. En effet, la communication est plus fluide, l’intégration au sein des équipes et le gain en autonomie des nouveaux collaborateurs sont facilités. Chez ABAS France, nous favorisons l’esprit d’équipe et le partage des connaissances entre collaborateurs.”ajoute Didier Delhaye.



Ce programme de mentoring s’inscrit dans la politique de l’éditeur intégrateur d’ERP de formation continue, de développement des compétences et d’évolution de carrière de l’ensemble de ses collaborateurs.



A propos d’abas

abas, leader sur le marché des ERP, développe, commercialise et assure le bon fonctionnement de solutions de gestion intégrée (ERP) et d’e-Business à destination des entreprises industrielles. Présent dans 27 pays avec 64 agences et 1100 experts techniques et commerciaux dans le monde, le groupe accompagne près de 120 000 utilisateurs dans l’utilisation de ses solutions innovantes et éprouvées abas ERP. abas collabore avec plus de 4000 entreprises qui sont des références dans leurs domaines comme le célèbre embouteilleur Perrier en France. abas est présent en France au travers de 5 agences situées dans les régions Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Grand-Est.



