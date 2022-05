6 conseils pour rendre vos transactions financières en ligne plus sûres Gérer son argent en ligne est plutôt facile et pratique. Ça rend nos vies bien plus simples et nous permet de faire nos transactions financières en quelques secondes.





Plus précisément, les choses qui sont mises en danger sont votre argent et votre identité. Heureusement, il y a des choses que vous pouvez faire pour sécuriser votre avenir financier. Aujourd'hui, nous allons vous donner six conseils qui peuvent vous aider.



Méfiez-vous des faux e-mails concernant des transactions financières en ligne



Les banques et autres institutions financières ne demandent jamais à leurs utilisateurs de fournir des informations sensibles ou personnelles par e-mail ou par téléphone. Les cybercriminels peuvent copier de manière convaincante le formatage, le langage et les phrases courantes des banques. Cependant, depuis l'essor des médias sociaux et des applications de messagerie instantanée, les fraudeurs découvrent de nouveaux moyens de tromperie. Une escroquerie récente consistait à diffuser des messages WhatsApp ou des publicités frauduleuses sur Facebook.



La procédure se déroule en plusieurs étapes simples. Tout d'abord, les escrocs sollicitent la victime en lui proposant des informations pertinentes ou attrayantes. Une fois que les utilisateurs ont cliqué sur une publicité, ils sont redirigés vers un faux site Web, qui leur demande de remplir leurs coordonnées bancaires en ligne. Malheureusement, certaines victimes se rendent compte qu'elles ont été escroquées après que des transactions imprévues ont été effectuées sur leur compte. Après cela, il faut contacter sa banque, bloquer les transactions et modifier les informations d'identification.



Il suffit d'une minute pour qu'ils obtiennent des données sensibles dont ils pourront faire usage plus tard. Ne cliquez jamais sur un e-mail qui vous envoie quelque part ou vous permet d'effectuer une action. Si vous devez faire quelque chose sur le site de votre banque, allez directement sur le site de votre banque. Il est crucial de vérifier l'authenticité d'un site web, car les escroqueries liées aux banques ont considérablement augmenté cette année.



Faites des mises à jour régulières concernant les transactions financières en ligne



Les applications, les sites web et les systèmes d'exploitation présentent tous des vulnérabilités. Par conséquent, vous devez tout mettre à jour dès que possible. Les mises à jour s'accompagnent de divers patchs de sécurité qui améliorent encore la sécurité du programme en question.



Les mises à jour ne consistent pas uniquement à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elles comprennent généralement des corrections de bugs qui sont essentielles pour assurer la sécurité du programme.

Ces mises à jour sont donc souvent le résultat de la découverte d'une vulnérabilité dans le logiciel. Assurez-vous toujours que vous avez la dernière version. Sinon, les cybercriminels auront beaucoup plus de facilité à accéder à vos informations sensibles. Une recommandation simple consiste à autoriser la mise à jour automatique des applications. Ainsi, vous utiliserez toujours la version la plus récente.



Acheter sur des sites sécurisés et transactions financières en ligne



Faire des achats en ligne est devenu une chose courante. Cependant, tous les sites web ne sont pas sûrs pour faire des achats. Avec le nombre impressionnant de commerçants qui apparaissent sur votre compte de médias sociaux ou sur d'autres sites, vous devez prendre des précautions avant de passer commande. Une boutique en ligne peut sembler fiable, mais elle peut être à la recherche de vos données financières.

Il est donc crucial d'effectuer des recherches. Une simple recherche sur Google vous permettra de savoir si le site web a été impliqué dans des transactions suspectes. Bien sûr, il se peut que vous ne trouviez pas ces indications immédiatement. Voici donc la procédure à suivre avant de confier vos informations bancaires en ligne à un commerçant inconnu.



Est-ce que le site web a un certificat SSL ?



En haut de la page se trouve l’adresse du site. Si elle comporte l’extension “https”, cela signifie qu’elle possède un



Utiliser un VPN pour vos transactions financières en ligne



Les outils VPN modernes constituent une excellente défense contre les voleurs de données et les pirates informatiques. Ces gadgets de sécurité fonctionnent sur un principe simple: ils cryptent le trafic web et l'isolent des regards indiscrets. Ainsi, toutes vos communications et votre historique de navigation restent privés. Un VPN pour la banque en ligne est donc une nécessité. Il garantit que personne n'intercepte votre connexion.



Après la connexion à un serveur VPN sécurisé, toutes les données envoyées ou reçues seront invisibles aux autres sur Internet. Vous ne laisserez aucune trace de vos actions en ligne. Un VPN est essentiel lorsque vous vous connectez au Wi-Fi dans des lieux publics. Ces réseaux ne sont pas sécurisés par nature et ne sont pas cryptés. Vous devez donc vous en occuper manuellement.



Le système d'exploitation de votre appareil joue un rôle important dans le choix d'un fournisseur de VPN. S'il existe de nombreuses alternatives pour les systèmes d'exploitation Windows, elles sont un peu plus limitées pour MacOS. Vous pouvez visiter



Ne pas sauvegarder vos informations pour le paiement lors de vos transactions financières en ligne



Lorsqu'il est question de sécuriser vos finances en ligne, la plupart des gens se concentrent sur les dangers qui se cachent sur l'internet. Cependant, vous devez savoir que des personnes peuvent également s'introduire dans votre ordinateur et voir toutes vos informations de paiement enregistrées, y compris les mots de passe et les noms d'utilisateur. Oui, il est pratique de sauvegarder vos informations sur un ordinateur. Mais si quelqu'un a accès à votre appareil, il pourra en extraire toutes les informations dont il a besoin pour vous voler.



Créer un mot de passe sécurisé pour vos transactions financières en ligne



es gens aiment aussi utiliser des mots de passe simples qu'ils peuvent mémoriser rapidement. Cependant, cela signifie également qu'un pirate informatique peut découvrir votre mot de passe plus facilement. Vous devez créer des mots de passe forts pour tous vos comptes. Appliquez une longue combinaison de chiffres, de lettres et d'autres symboles, sans aucun sens logique.



En outre, pensez à mettre en œuvre une authentification à deux facteurs chaque fois que vous le pouvez pour renforcer davantage votre sécurité. Les banques en ligne renforcent généralement ce dispositif par défaut, et vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour vérifier l'accès.



Pour finir



Grâce à ces mesures simples, vous pouvez renforcer votre sécurité et vous assurer que personne ne s'empare de votre argent en ligne. Prenez le temps de tout faire correctement; vous ne le regretterez pas. Après tout, il n'y a pas de quoi plaisanter avec votre situation financière.

