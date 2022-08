5 avantages d’acheter un véhicule neuf plutôt que d’occasion Acheter un véhicule neuf est un investissement notable. C’est pour cela que beaucoup de personnes se penchent vers les automobiles d’occasion.





Les véhicules d’occasion peuvent avoir des vices cachés



Lorsque vous achetez un véhicule d’occasion, que cela soit chez un concessionnaire ou un particulier, la question de la fiabilité et de la confiance se pose toujours. Peut-on réellement croire à ce qui nous est présentée comme une bonne affaire ou est-ce simplement la volonté de vendre qui parle ? C’est d’autant plus difficile de se faire une idée lorsque l’on ne s’y connait pas.



Rapidement, vous pouvez donc déchanter et découvrir un problème avec les freins, le moteur ou encore la ventilation. Néanmoins, nous comprenons qu’il peut parfois être plus attirant financièrement de se tourner vers de l’occasion. Mais laissez-nous encore vous expliquer pourquoi le neuf est plus rentable sur le long terme.



Réduire le prix de son assurance auto



Les assurances auto prennent généralement en compte l'âge du véhicule. En effet, comme nous venons de le voir, un véhicule d'occasion peut s'avérer en mauvais état, ou avec des vices cachés. Pour se couvrir face à ces imprévus, les assurances facturent généralement plus cher les souscriptions en cas de véhicule âgé. Acheter un véhicule neuf devrait donc vous permettre de réduire le prix de votre souscription à une



Acheter un véhicule neuf vous permettra de démarrer votre compteur de zéro



Le compteur kilométrique est l’une des premières choses que l’on regarde pour se faire une idée de la fiabilité et durabilité du véhicule. Pas question d’acheter une voiture qui finira à la casse en moins de deux.



Comme vous pouvez l’imaginer, cette question ne se pose pas lors de l’achat d’une voiture neuve. Encore un poids en moins, en somme !



Vous allez donc pouvoir parcourir de nombreux kilomètres sans avoir l’œil fixé sur votre compteur.



Les matériaux de votre voiture seront d’origine



Au gré des utilisations, la voiture d’occasion que vous allez pouvoir acquérir peut avoir fait l’objet de transformations. Les matériaux peuvent ne plus être d’origines et engendrer des problèmes fonctionnels. Outre cet inconvénient, cela peut aussi être difficile de retrouver les pièces d’un véhicule.

Encore une fois, vous pouvez être soulagé avec un véhicule neuf : vous n’aurez pas ce problème.



La revente du véhicule peut se faire à un très bon prix



Si vous achetez un véhicule d’occasion à l’argus, lorsque vous allez vouloir le revendre, son prix va encore considérablement baisser. À moins d’être un fervent négociateur, vous allez y laisser des plumes. En revanche, si votre voiture a été achetée neuve, c’est un argument de poids pour afficher un prix légitime. Votre voiture conservera son cachet aux yeux des acheteurs potentiels.



L’achat d’un véhicule neuf vous octroie une garantie



En investissant dans un véhicule neuf, votre voiture sera



Maintenant, vous avez un bon aperçu des avantages notables à l’achat d’un véhicule neuf. Si l’aspect financier vous freine, ce qui est totalement compréhensible, sachez que les prêts sont également bien plus avantageux pour une voiture neuve plutôt qu’une d’occasion. N’hésitez donc pas à vous tourner vers des organismes de prêts afin d’avoir une idée de l’investissement demandé, de vos conditions d’éligibilité et de vos capacités de remboursement. Bien entendu, il est conseillé de ne pas s’arrêter qu’à un organisme et de vous renseigner des différentes aides financières proposées par chacun.



Pourtant, au bout de quelque temps, ils se rendent bien souvent compte de problèmes de différentes natures. Ces difficultés ne se rencontrent pas avec des véhicules neufs ou du moins pas aussi rapidement. C’est pour cela que nous allons vous détailler ici cinq avantages d’acheter un véhicule neuf plutôt que d’occasion.Lorsque vous achetez un véhicule d’occasion, que cela soit chez un concessionnaire ou un particulier, la question de la fiabilité et de la confiance se pose toujours. Peut-on réellement croire à ce qui nous est présentée comme une bonne affaire ou est-ce simplement la volonté de vendre qui parle ? C’est d’autant plus difficile de se faire une idée lorsque l’on ne s’y connait pas.Rapidement, vous pouvez donc déchanter et découvrir un problème avec les freins, le moteur ou encore la ventilation. Néanmoins, nous comprenons qu’il peut parfois être plus attirant financièrement de se tourner vers de l’occasion. Mais laissez-nous encore vous expliquer pourquoi le neuf est plus rentable sur le long terme.Les assurances auto prennent généralement en compte l'âge du véhicule. En effet, comme nous venons de le voir, un véhicule d'occasion peut s'avérer en mauvais état, ou avec des vices cachés. Pour se couvrir face à ces imprévus, les assurances facturent généralement plus cher les souscriptions en cas de véhicule âgé. Acheter un véhicule neuf devrait donc vous permettre de réduire le prix de votre souscription à une assurance auto Le compteur kilométrique est l’une des premières choses que l’on regarde pour se faire une idée de la fiabilité et durabilité du véhicule. Pas question d’acheter une voiture qui finira à la casse en moins de deux.Comme vous pouvez l’imaginer, cette question ne se pose pas lors de l’achat d’une voiture neuve. Encore un poids en moins, en somme !Vous allez donc pouvoir parcourir de nombreux kilomètres sans avoir l’œil fixé sur votre compteur.Au gré des utilisations, la voiture d’occasion que vous allez pouvoir acquérir peut avoir fait l’objet de transformations. Les matériaux peuvent ne plus être d’origines et engendrer des problèmes fonctionnels. Outre cet inconvénient, cela peut aussi être difficile de retrouver les pièces d’un véhicule.Encore une fois, vous pouvez être soulagé avec un véhicule neuf : vous n’aurez pas ce problème.Si vous achetez un véhicule d’occasion à l’argus, lorsque vous allez vouloir le revendre, son prix va encore considérablement baisser. À moins d’être un fervent négociateur, vous allez y laisser des plumes. En revanche, si votre voiture a été achetée neuve, c’est un argument de poids pour afficher un prix légitime. Votre voiture conservera son cachet aux yeux des acheteurs potentiels.En investissant dans un véhicule neuf, votre voiture sera sous garantie . Celle-ci peut être d’une durée variable, généralement située entre 3 et 5 ans. Elle peut aussi être sujette au nombre de kilomètres. La garantie vous couvrira de bien des dommages, ce qui est un véritable soulagement pour l’esprit. C’est un véritable avantage en comparaison des véhicules d’occasion.Maintenant, vous avez un bon aperçu des avantages notables à l’achat d’un véhicule neuf. Si l’aspect financier vous freine, ce qui est totalement compréhensible, sachez que les prêts sont également bien plus avantageux pour une voiture neuve plutôt qu’une d’occasion. N’hésitez donc pas à vous tourner vers des organismes de prêts afin d’avoir une idée de l’investissement demandé, de vos conditions d’éligibilité et de vos capacités de remboursement. Bien entendu, il est conseillé de ne pas s’arrêter qu’à un organisme et de vous renseigner des différentes aides financières proposées par chacun.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Comment choisir une assurance loyers impayés ? Yapily launches Virtual Accounts to bring more transparency to real-time payments Comment avoir une carte bancaire sans banque ?