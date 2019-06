40% des Français estiment que leur entreprise ne prend pas assez en compte l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle

40% des Français estiment que l'entreprise pour laquelle ils travaillent ne prend pas en compte leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, selon une étude réalisée par Targus, leader mondial des accessoires informatiques.



Actuellement, seulement 24% des employés français déclarent que le télétravail est encouragé par leur entreprise qui leur fournit des outils numériques, tels que des smartphones, tablettes et ordinateurs portables, pour pouvoir travailler n’importe où. Au Royaume-Uni, ce chiffre s’élève à seulement 12% ! Les Français ne sont pas les plus à plaindre parmi les pays de l’Union Européenne.



Malgré un changement législatif dans de nombreux pays, 31% des travailleurs européens en moyenne indiquent que leur entreprise n’autorise toujours par le télétravail, avec 18% qui admettent que ce dernier est certes « autorisé » mais pas « encouragé ». En parallèle, des incohérences subsistent en termes d’installations et d’équipements pour les collaborateurs travaillant sur site : environ 45% des sondés en France affirment que leur entreprise n'offre pas un espace de travail confortable et convivial, avec des équipements récents et technologiques comme des bureaux assis/debout, des sièges modulables et des écrans ajustables, par exemple.



« Le monde du travail est en train de changer. Les employés de tous les secteurs s'attendent à une expérience de travail plus souple et plus enrichissante, qui ne repose pas uniquement sur des horaires stricts du lundi au vendredi entre 9h et 17h » déclare Lisa O'Keeffe, Head of engagement chez Targus. « Cependant, les espaces de travail ne semblent pas adaptés à ce changement, avec des cultures en internes pas encore prêtes à adopter la souplesse que les employés recherchent et apprécient aujourd'hui ».



(Dés)équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?



Les employés français et anglais admettent ressentir un manque de soutien de la part de leur entreprise avec 13% et 12% des interrogés déclarant respectivement que leur employeur n’est pas du tout sensible à leur équilibre vie professionnelle / vie privée. Les sondés espagnols sont en revanche les champions du classement avec 34% d’entre eux qui estiment que leur style de vie est respecté par leur entreprise.

Ce manque d'équilibre apparent conduit plus de 52% des européens actifs à avoir du mal à faire de l'exercice physique à côté de leur activité professionnelle. 43% affirmant "n'avoir pas le temps" et 9% citant le stress comme raison principale pour ne pas s’entrainer.



Le manque de temps est aussi évoqué comme la raison principale chez les Français. Ces derniers sont 23% à se dépenser 4 fois par semaine ou plus, contre 45% aux Pays-Bas !



« Comme les employés de tous âges et de toutes générations sont de plus en plus soucieux de leur santé, les modes de vie actifs jouent un rôle important dans leur vie quotidienne. Mais les entreprises doivent encourager davantage des styles de vie plus sains et plus flexibles, en mesure d’avoir un impact clé sur leur business. En effet, si les dirigeants veulent attirer et garder leurs talents, il est important qu'ils évaluent régulièrement leur espace et leurs conditions de travail pour s'assurer qu'ils s’adaptent aux nouvelles tendances de demain. » ajoute Lisa O’Keeffe.



Cette étude a été menée par Targus et réalisée par OnePoll auprès de 7000 salariés hommes et femmes âgés entre 18 et 55 ans et plus, dans sept pays : Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Espagne, Afrique du Sud, Suède et Finlande.



À propos de Targus

Depuis la création de la housse du premier ordinateur portable en 1983, Targus est le leader des accessoires informatiques mobiles pour les entreprises et les particuliers. Aujourd'hui, Targus poursuit cette voie en proposant des solutions innovantes permettant à des utilisateurs en constante recherche de performances d’optimiser leur manière de travailler et ce n'importe quand, n'importe où. La vaste gamme de produits Targus – sacs, étuis, stations d'accueil et périphériques d'ordinateurs – conçus avec ses technologies brevetées, offrent la protection et la connectivité indispensables au monde connecté d’aujourd'hui. Partenaire de confiance des PME et au côté de plus de 1000 grands groupes internationaux, Targus a plus de 45 bureaux à travers le monde, répartis dans plus de 100 pays. Son siège social se situe à Anaheim, en Californie.

