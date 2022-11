30 secondes pour comprendre la crise qui secoue le monde de la crypto Décryptage de Mounir Laggoune, CEO de Finary, qui apporte son éclairage sur le déroulé des événements qui ont bousculé le monde de la crypto.

FTX était un ponzi, Binance a précipité sa chute et Crypto com serait au bord de la faillite. Bref, la crypto traverse une crise sans précédent...



Tout commence en 2017 : Sam Bankman-Fried (ou SBF) lance la société de trading/market maker Alameda Research. Ancien du géant du prop trading Jane Street, SBF veut professionnaliser le trading crypto.



En 2019, SBF décide de lancer son Exchange : FTX. Leur spécialisation : proposer la meilleure plateforme pour produits dérivés cryptos. Le fondateur de Binance, CZ, flaire le bon coup et investit. Pour grandir, FTX applique la stratégie Red Bull. Ils investissent massivement dans le sponsoring sportif.



En 2021, FTX commence à rattraper Binance en termes de volume de trading. SBF décide de les sortir de sa table de capitalisation. Binance récupère 2Mds $, dont une partie en FTT. Le FTT, c’est le token « natif » de FTX. SBF, Alameda et FTX continuent leurs ascensions. SBF passe de rien à milliardaire en 3 ans. Sa fortune s’élève à 14 Mds $



Le 2 novembre, Coindesk annonce qu’Alameda Research est en difficulté. La société détient 14.2Mds $ d’actifs, dont énormément de FTT. Alameda a également 8 Mds $ de dettes. Si l’on retire les FTT, Alameda a un patrimoine net négatif. Le souci, c’est que le FTT est un jeton contrôle par FTX. SBF et Cie l’impriment à leur guise.



Le 6 novembre, CZ annonce qu’il va vendre la totalité de ses FTT. Ce volume risque de faire s’écrouler le prix. Les holders de FTT commencent massivement à vendre, et le token perd 20%. SBF essaye de rassurer les investisseurs. Habituellement incisif, il manque de conviction. L’empereur serait-il nu ? La panique s’empare des investisseurs qui commencent à retirer de FTX.



Le 7 novembre, FTX stoppe les retraits. Comme Celsius et Blockfi il y a quelques mois.



Le 8 novembre, CZ annonce qu’il va racheter FTX. SBF confirme la transaction. Le marché repart à la hausse, tout le monde est sauvé !



Sauf que le 9 novembre, Binance annonce que le deal tombe à l’eau. FTX est mis en liquidation judiciaire. Le FTT s’effondre et passe de 45$ à 2$. L’empire de SBF s’écroule et les révélations s’enchainent : SBF a utilisé FTX comme sa tirelire personnelle. Alameda a trade contre les clients FTX (en ayant accès à tous les order books) SBF a aussi utilisé les fonds d’investisseurs pour renflouer Alameda. Il aurait aussi utilisé ses fonds pour ses donations. Les investisseurs auraient perdu plus de 8 Mds $.



Le 12 novembre, FTX annonce s’être fait hacké : 600M $ de fonds se volatilisent. La théorie du hack paraît totalement fumeuse. Kraken confirmera qu’il s’agit d’un ex-employé de FTX. Le marché crypto a perdu 20% en 7 jours. Et ce n’est pas fini.



Le 13 novembre, c’est au tour de Crypto Com d’être dans la tourmente. On apprend que le 21 octobre, la plateforme a, par mégarde, transféré 400M$ d’ETH à Gate io. On parle de manœuvre pour falsifier les audits...



Bref, not your keys not your crypto !



FINARY

Lancée en mars 2021, Finary est l’application et plateforme web de suivi et gestion de patrimoine dont la croissance est l’une des plus rapides au monde. En hypercroissance la Fintech française s’est imposée comme la référence sur son marché : elle fédère aujourd’hui plus de 150 000 utilisateurs, qui suivent actuellement 40 milliards d’euros de patrimoine. Elle permet de connecter plus de 20 000 établissements bancaires & plateformes d’investissement dans le monde et plus de 10 000 crypto-monnaies.



La startup vient d’obtenir le statut très convoité PSAN auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, une étape majeure pour Finary qui mise sur les cryptos pour accélérer sa transformation en véritable plateforme d’investissements et devenir un leader européen des finances personnelles.











Articles similaires < > FTX Collapse: more to do with self-referencing balance sheets than cryptocurrency? Failed bailout of FTX is credit negative for crypto market Interview | Ouverture de la NFT Factory : quels impacts sur le secteur ?