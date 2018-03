2kids1bag, le Vélib de la poussette, annonce une levée de fonds de 300 000 euros pour conquérir la France

Cette levée de fonds donne à 2kids1bag les moyens de poursuivre son ambition : devenir LA référence en termes de mobilité pour la famille en ville. Les fonds levés seront consacrés au déploiement commercial de l’entreprise, notamment par l’extension du réseau de distribution et la montée en puissance des outils de gestion.



Trois ans après sa création, 2kids1bag a connu un fort développement en 2015. Bénéficiant d’un important réseau de partenaires touristiques à Paris et en Ile-de-France (65 hôtels de luxe, aéroports, loueurs d’appartement …), 2kids1bag est devenu un acteur référent ayant vocation à faciliter les déplacements des familles en ville. Dans cet esprit, la société étend son offre afin de répondre à l’ensemble des besoins de mobilité en ville de toute la famille en proposant désormais un nouveau produit, le fauteuil roulant.



Pour Karen Bras, Présidente de 2kids1bag, « Les investisseurs ont accordé leur confiance à la stratégie de développement de l’entreprise. Notre succès croissant, tant auprès des touristes (60% de l’activité) que des franciliens (40% de l’activité), nous encourage à déployer rapidement notre offre dans les grandes villes de province. La dynamique en cours est positive, et nous avons de grands projets pour 2016. »



La levée de fonds de 300 000€ a été réalisée auprès de 12 business angels qui ont été séduits par le positionnement innovant de l'offre et le business model présentés par Karen Bras. Les investisseurs apporteront leur expertise en matière financière, marketing ou web-développement. L'un des investisseurs est par ailleurs, un client de 2kids1bag, directeur général Chine d'un grand groupe français : « Je vis en Chine depuis plusieurs années (…) 2kids1bag a été la solution idéale pour louer poussettes mais également sièges auto lors de nos vacances en France. Au-delà de l’équipement de bonne qualité et très bien maintenu, nous avons été séduits par la qualité du service de l’équipe 2kids1bag et leur orientation client(…) De là est née l'idée d'investir dans la société lors de la prochaine levée de fonds. Je suis très enthousiaste de pouvoir participer à ce projet porté par une dirigeante et une équipe avec une orientation client unique et sincère. Par ailleurs, je suis convaincu que le potentiel de développement est énorme dans ce secteur et que 2kids1bag a un positionnement innovant. »



A propos de 2kids1bag

Créée en décembre 2012 par Karen Bras, la société 2kids1bag a pour ambition de faciliter la vie de millions de familles qui rêvent de voyager léger. A des prix raisonnables et accessible n’importe où à Paris et en Ile-de-France, 2kids1bag est la solution qui facilitera la vie de nombreuses familles. Karen Bras souhaite démocratiser la location de matériel pour la famille et faciliter la mobilité de celle-ci.

700 locations à Paris en 2015

Partenariats avec 65 hôtels parisiens et des loueurs d’appartement (8000 appartements)

Marques proposées : Maclaren, Babyjörn, Babyzen etc.

2kids1bag.com