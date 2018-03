1er prêt octroyé sur Bolden

Montant du prêt demandé 50 000€ Taux 7,24 % Durée 3 ans Nombre de contributions 82 Secteur Gastronomie française Projet Soutenir son développement.Les 50 000 € vont permettre de supporter l’accroissement d’activité de la PME et doivent financer :- Un déménagement dans de nouveaux locaux de 600m2 à Gentilly (stock + bureau) :. charges du déménagement = 20 000€. embauche d’un préparateur et d’un standardiste = 15 000€- L’embauche d'un commercial (septembre à décembre) pour le développement de l'activité cadeaux d'affaires = 15 000€L’objectif est atteint, les fonds collectés et le prêt est octroyé à la PME. Chaque prêteur va recevoir un contrat de prêt sur son tableau de bord individuel Bolden, accessible via une connexion sécurisée.Les prêteurs seront remboursés dès le premier mois sur leur compte Bolden selon l’échéancier de prêt indiqué sur leur contrat de prêt.Les intérêts et le capital amorti sont virés automatiquement tous les mois. Il est possible de retirer le capital amorti et les intérêts à tout moment ou de les réinvestir.« La société se situe sur un marché en pleine croissance et connaît un développement certain. L’équipe jeune et dynamique a su mettre en avant l’authenticité des produits du terroir en France et à l’étranger tout en exploitant les dernières technologies de vente en ligne. L’aspect plaisir et fin gourmet de ses produits a convaincu les particuliers qui ont financé le prêt de cette PME. », relève Tristan Grué, fondateur de Bolden.A propos de BoldenPrenez en main votre économie ! Fondée et dirigée par Tristan Grué, Bolden est une nouvelle plateforme de financement participatif qui connecte particuliers et économie réelle. Tristan est un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres pendant 9 ans : co-gérant de fonds d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé, gérant d’investissement chez Barclays. Il a également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).