+ 11 % du volume d’offres d’emploi sur les trois premiers trimestres 2017 : La reprise et la confiance se confirment

Sur les trois premiers trimestres 2017, le volume d’offres d’emploi des cadres en France a progressé de 11% par rapport à la même période en 2016, tous secteurs confondus.



« L’année 2017 est en passe de devenir l’année de la reprise pour l’emploi. De l’émergence de nouveaux métiers à la création de postes, le marché retrouve sa fluidité et de nombreux candidats se remettent en veille active », commente Coralie Rachet, directrice de Robert Walters France.



Une année record pour le secteur de la construction



Le secteur de la construction connait une véritable explosion de la demande de candidats (+21% en volume d’offres d’emploi) en entreprise générale B&TP et en bureaux d’études. Au-delà des projets d’infrastructures liés au Grand Paris, les grands projets d’aménagements urbains tirent l’ensemble du secteur. Cette tendance se poursuivra en 2018 notamment avec la préparation des Jeux Olympiques 2024.



La demande est particulièrement forte sur tous les métiers de la maîtrise d’œuvre d’exécution, en conception et réalisation, et sur les métiers liés à la production en entreprise générale B&TP, au point de faire de 2017 une année de plein emploi pour les cadres du bâtiment.



L’orientation client, clé de la croissance dans le retail



Sur les trois premiers trimestres 2017, le secteur du retail tire lui aussi son épingle du jeu avec 18% de croissance de son volume d’offres d’emploi. Le secteur bénéficie du contexte économique favorable permettant aux enseignes de renouer avec une phase de développement de leur réseau (nouvelles ouvertures de magasins, déploiement de nouveaux concepts…) générant mécaniquement des créations de postes.



Le client étant au cœur des préoccupations de tous les retailers, la demande est centrée sur les candidats qui bénéficient d’expertises spécifiques pour répondre notamment à la digitalisation des points de vente ou à l’optimisation du parcours client. Dans l’objectif de moderniser leurs gammes et leur image de marque, les enseignes recherchent également des cadres spécialisés dans la construction de l’offre ou sur les enjeux de connaissance du client (fonctions CRM).



Belles performances pour les secteurs des RH, des achats et de la supply chain



Troisième du podium, le secteur des RH connaît également une belle croissance de son volume d'offres d'emploi (+15% sur les trois premiers trimestres 2017). Les entreprises sont à l’affut de candidats agiles, flexibles, et si possible expérimentés. La chasse des talents devenant un enjeu important dans un marché toujours plus concurrentiel, les fonctions talent acquisition et talent development sont clés. Les évolutions technologiques (ATS – Applicant Tracking System, SIRH, Big Data) requièrent de nouveaux savoir-faire pour analyser les données. En outre, les modifications législatives, le projet de simplification du bulletin de paie, la réforme de la formation et la mise en avant de la qualité de vie au travail créent également de nouvelles opportunités pour les candidats.



Bénéficiant de la croissance du volume d’offres des fonctions achats et logistiques (9%), les métiers de la supply chain continuent leur professionnalisation. Ils profitent d’un contexte de mutation des schémas de gestion de supply chain toujours plus complexes et internationaux. L’explosion de l’innovation, en particulier dans le secteur des objets connectés et de l’électronique en général, a par ailleurs permis la mise en place de nouveaux partenariats de sous-traitances notamment à l’international encourageant encore davantage les besoins en achats et logistique. Le retail reste également un fort pourvoyeur d’opportunités et de nouveaux métiers profitant de l’évolution rapide du secteur au niveau mondial.



En conclusion

L'année 2017 a été témoin d'une croissance continue du volume d'offres d'emploi des cadres, portée par des secteurs très dynamiques comme ceux du retail ou de la construction.

« Pour répondre à ces besoins croissants, les entreprises doivent désormais élargir le vivier de candidats et s’ouvrir aux talents qui proviennent d’horizons et de secteurs différents de ceux habituellement privilégiés », rappelle Coralie Rachet.

*Baromètre basé sur les volumes d’offres d’emploi en France entre le 3 premiers trimestres 2016 et les 3 premiers trimestres 2017.



