Trois stratégies pour accompagner la croissance de votre entreprise

Ce sont souvent les grandes entreprises qui font la une des journaux. Mais lorsque l'on parle de création d'emplois, d'innovation et de croissance économique, les véritables moteurs sont les PME et ETI. En Europe, les ETI représentent un faible pourcentage du nombre total d'entreprises (entre 1,2 % en Allemagne et 1,7 % en France), mais elles génèrent environ un tiers du chiffre d'affaires du secteur privé et emploient environ un tiers de la main d'œuvre de chaque pays, selon un rapport publié par l'ESSEC Business School et GE Capital. Pour les dirigeants d’ETI (ou une PME en croissance), ces chiffres attestent non seulement de la contribution considérable de leur secteur à l'économie mondiale, mais aussi des opportunités exceptionnelles de croissance qui s'offrent à eux.



Que faut-il à une ETI pour franchir le prochain cap ? La réponse est triple : l'efficacité du mode de fonctionnement interne, la vitesse d'adaptation au changement et la capacité à recruter et à fidéliser les talents.



Trop prises par des tâches chronophages…



L'un des principaux obstacles à la croissance des PME et ETI, réside dans la complexité des tâches administratives et des fonctions de back-office, comme la paie et la comptabilité fournisseurs. Bien souvent, le problème est lié à l’absence de systèmes adéquats (ou même l’absence de système, ces entreprises dépendent alors uniquement de processus manuels). Les collaborateurs finissent donc par créer et développer des processus à l’aide de tableurs ou de systèmes totalement déconnectés entre eux avec le risque d'introduire des incohérences et des erreurs dans les données.



De plus, ce travail administratif pompe de l'énergie aux membres des directions financières et RH dont les collaborateurs ont moins de temps à consacrer à des activités plus stratégiques, comme l'analyse des données et la collaboration en interne.



…l'automatisation est la clé de réussite pour les PME et ETI



Les progrès technologiques permettent désormais aux PME et ETI d'automatiser bon nombre de processus fastidieux. Alors que, par le passé, certaines technologies sophistiquées semblaient inaccessibles aux PME et ETI, ces systèmes sont désormais à leur portée de main et ils sont bien plus rapides et plus faciles à déployer que les anciens. Voici trois exemples de stratégies d’entreprises qui ont en commun d’avoir tiré profit de ces technologies dans différents domaines afin d’accompagner leur croissance :



Pour CustomInk – société américaine qui propose à ses clients de personnaliser des vêtements – la gestion de la paie est devenue de plus en plus fastidieuse, nécessitant un grand nombre de tâches manuelles. L'entreprise a donc investi dans un système Cloud unifié pour la finance et les ressources humaines afin de rationaliser ses processus et d'améliorer l'efficacité. Réunir la gestion financière, les RH, la paie, les frais de déplacement et la gestion des temps dans un seul système a permis de rationaliser leurs processus : « nous sommes désormais capables de sortir la paie en trois heures au lieu de trois jours auparavant », déclare M. McDuff, assistant Controller of Subsidiaries chez CustomInk. « Mais le plus important, c'est que notre équipe, très satisfaite de ce changement, peut désormais se concentrer sur des tâches plus stratégiques et gratifiantes. »



BlaBlaCar, le leader mondial des services de covoiturage longue distance basé à Paris, a adopté une application Cloud Finance qui a permis à l’entreprise d'harmoniser ses processus financiers et d'améliorer la prise de décision. Cette entreprise innovante qui se développait rapidement sur de nouveaux marchés avait besoin d'un ensemble de processus financiers standard pour différents pays et de pouvoir ajouter rapidement de nouvelles entités. BlaBlaCar dispose désormais d'une seule source pour ses données financières. Les principaux décisionnaires peuvent accéder aux données en temps réel et prendre sur le champ des décisions critiques pour l'avenir de l'entreprise.



Elekta, multinationale en forte croissance basée à Stockholm est un pionnier dans le traitement du cancer et des affections du cerveau. Cette entreprise utilisait plusieurs systèmes RH, ce qui compliquait même les tâches les plus simples. « Confirmer une information aussi basique que le nombre de collaborateurs dans l'entreprise se révélait compliqué », déclare Raymond L'homme, Global HR Business Application Manager. Pour accompagner son plan de développement, l'entreprise a remplacé plus de 20 systèmes disparates par un seul système Cloud de gestion des ressources humaines qui a unifié les processus dans toute l'entreprise. « N'avoir plus qu'un seul système est un avantage considérable, surtout pour nos managers basés partout dans le monde », ajoute-t-il.



Comment accéder à l’automatisation ? Commencez par identifier les processus inefficaces, qui limitent votre croissance, puis cherchez la manière dont la technologie peut vous aider à rationaliser ces processus et mieux accompagner l'évolution de votre organisation. En réunissant la gestion financière, les RH, la paie, les analyses et la planification dans un seul système, ces applications permettent aux organisations d'harmoniser et d'automatiser leurs processus dans toute l'entreprise et de créer une seule source de vérité pour les données. Ainsi les PME et ETI seront en mesure de réduire leurs coûts et de gagner en efficacité. Il est urgent pour celles-ci qu’elles se dotent d’outils véritablement en mesure de les accompagner dans leur développement.