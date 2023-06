Supernova Invest annonce le lancement d’un nouveau fonds d’amorçage à 75 M€ pour les Deeptechs

Dans un contexte macroéconomique tendu et un resserrement des conditions de financements, à la fois pour les startups et les investisseurs, cette levée de fonds, rapide et conséquente dans l’amorçage technologique, confirme l’attractivité du modèle de Supernova Invest et son leadership européen dans la deeptech. Ce nouveau véhicule sera déployé en France ainsi que dans les pays européens où l’écosystème deeptech est déjà structuré. Il ciblera une vingtaine de jeunes deeptech à impact, qui développent des technologies de rupture dans des secteurs en pleine transition, et qui ont vocation à devenir des champions industriels au rayonnement mondial. Il était important pour nous, après avoir fortement accéléré dans le venture et le late-stage, de renforcer notre capacité d’investissement en amorçage compte tenu de la multiplication des deeptech françaises et européennes.

Nous sommes ravis de pouvoir compléter notre famille de fonds avec un nouveau véhicule dédié à l’amorçage, dans la continuité de ses prédécesseurs. Grâce à notre réseau dans les territoires et à la diversité de nos partenaires, laboratoires de recherche comme industriels, nous avons accès à un dealflow qualifié, composé de deeptech créatrices de valeur et au cœur d’enjeux stratégiques comme le maintien de notre souveraineté industrielle, la décarbonation de notre économie, la préservation de la biodiversité ou l’innovation en santé. A travers les deeptech, c’est une nouvelle économie et une nouvelle croissance que nous soutenons.

"Supernova Innovation 3" réalise un premier closing à 75 M€ et vise une cible de 100 M€ dans les prochains mois. Le fonds consolide la position historique de Supernova Invest dans l’amorçage et accompagnera de jeunes deeptech à fort potentiel, qui ont vocation à devenir des champions industriels mondiaux dans les secteurs de la santé, de la transition énergétique et agricole, des technologies du digital et de l’industrie 4.0.Cette levée confirme le succès du modèle d’investissement de Supernova Invest, qui voit ses montants sous gestion tripler en trois ans, et assoit sa position de plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech, à tous les stades de maturité.Pierre-Emmanuel Struyven, président de Supernova Invest déclare : «Un modèle éprouvé dans l’amorçage deeptech, fer de lance des technologies à impactAvec près de 115 M€ investis jusqu’à présent dans l’amorçage (« CEA Investissement », « Amorçage Technologique Investissement », « Supernova 2 »), Supernova Invest présente un solide track record. Le prédécesseur de « Supernova Innovation 3 » a accompagné 20 startups (parmi lesquelles Diabeloop, Carthéra, Scintil, PowerUp, Finx et Adionics), lesquelles ont pu lever plus de 270 M€, déposer plus de 150 brevets et créer plus de 400 emplois à date.Le nouveau fonds poursuivra aussi une double mission, territoriale et à impact. Plus de 60 % des startups financées en amorçage par Supernova Invest sont en effet basées en région, répondant aux enjeux de vitalité économique, d’attractivité et de réindustrialisation de certains territoires aspirant à accompagner de nouvelles filières stratégiques pour le pays (nouveaux matériaux, dispositifs médicaux, batteries, semi-conducteurs). Il est ressorti après une analyse indépendante que les startups de « Supernova 2 » contribuent en moyenne davantage (90%) aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU que les fonds dits « à impact » (67%).Un fonds ambitieux, piloté par une équipe disposant d’un historique de travail et d’investissement dans l’amorçageSupernova Innovation 3 » investira en lead et visera une vingtaine de participations, avec des tickets initiaux de 1 à 3 M€, avec la capacité de réinvestir sur deux ou trois tours de financement additionnels. Il ciblera des startups deeptech développant des innovations technologiques majeures protégées par de la propriété intellectuelle, aux modèles économiques déjà établis comprenant des avantages concurrentiels significatifs, et positionnées sur des marchés mondiaux à fort potentiel.Le fonds sera déployé par une équipe de 7 investisseurs, qui se verra renforcée par 2 recrutements, disposant de compétences scientifiques, opérationnelles et financières, afin d’analyser et d’accompagner dans le temps les sociétés sur les étapes de développement et d’industrialisation des leurs produits ainsi de commercialisation.Celia Hart, General Partner, en charge des fonds d’amorçage chez Supernova Invest, complète :est la plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech, gérant plus de 600 millions d’euros à travers 8 fonds. Supernova Invest accompagne plus de 80 deeptech à impact qui développent des produits et services faisant appel à des innovations de rupture dans les 4 grands secteurs du domaine : la santé, la transition énergétique et agricole, l’industrie 4.0 et les technologies du digital. Depuis 20 ans, Supernova Invest finance la croissance des grands champions technologiques et industriels sur l’ensemble du cycle de vie du capital innovation (amorçage, capital-risque, late stage), avec la volonté d’agréger l’ensemble de la chaîne de valeur deeptech autour des sociétés de son portefeuille (industriels, centres de recherche et co-investisseurs). La société bénéficie du soutien du Groupe Crédit Agricole, d’Amundi, premier asset manager d’Europe, et du CEA, premier organisme public de recherche en Europe.