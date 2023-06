Accueil Envoyer Imprimer Partager Saxo Bank atteint le million de clients Le groupe Saxo Bank, banque d'investissement danoise spécialisée dans l’investissement et le trading en ligne, franchi un nouveau cap en dépassant le million de clients. Cette nouvelle étape témoigne du nombre croissant de personnes qui souhaitent prendre le contrôle de leurs propres investissements. Cette étape intervient peu après l'annonce récente du franchissement de la barre des 100 milliards de dollars d'actifs clients au niveau mondial.





Ces deux étapes reflètent la confiance et le soutien des clients et des partenaires de Saxo Bank, qui a connu une croissance du nombre de ses clients et de ses actifs au cours des dernières années, consolidant ainsi sa position de prestataire de services financiers et technologiques de premier plan dans un environnement macroéconomique complexe. Ces dernières années, Saxo Bank a redoublé d'efforts pour offrir des plateformes et des solutions de trading et d'investissement peu coûteuses, efficaces, innovantes et dignes de confiance aux personnes désireuses de faire fructifier leur argent. De plus, Saxo Bank répercute rapidement les hausses de taux sur ses clients, leur permettant ainsi de bénéficier automatiquement et immédiatement de l'augmentation des taux d'intérêt. Cette approche proactive permet aux clients et aux partenaires d'optimiser leurs stratégies d'investissement tout en bénéficiant d'un taux d'intérêt attractif sur les liquidités non investies, sans aucun blocage ni période de détention minimale. La clientèle croissante de Saxo Bank - en Europe, en Asie-Pacifique et dans la région MENA - peut ainsi réagir avec souplesse et confiance aux nouvelles opportunités qui se présentent sur les marchés.



En outre, Saxo Bank est en passe d'être désignée institution financière d'importance systémique (SIFI) au courant de l'année par l'autorité danoise de surveillance financière (FSA). La désignation SIFI est accordée aux institutions financières qui sont considérées comme étant d'une importance critique pour le fonctionnement du système financier.





Kim Fournais, fondateur et PDG, a déclaré :

« Je tiens à remercier chaleureusement tous nos employés passionnés et engagés qui sont à l'origine de nos plateformes primées et qui, chaque jour, font de leur mieux pour permettre à notre clientèle croissante de négocier et d'investir sur tous les marchés et dans toutes les catégories d'actifs. De même, nous sommes touchés par l'immense confiance que nous accordent notre million de clients et de partenaires dans le monde entier - merci à vous tous.

Nous continuons d'observer une tendance positive : de plus en plus de personnes investissent dans les marchés financiers et font fructifier leur patrimoine en utilisant des plateformes numériques telles que Saxo. Cette responsabilisation des investisseurs s'est poursuivie malgré les incertitudes géopolitiques et les niveaux d'inflation élevés, et nous sommes fiers de servir un grand nombre d'entre eux à travers le monde.

Lorsque j'ai fondé Saxo Bank en 1992 avec un budget réduit et un seul employé, je voulais rendre les marchés financiers mondiaux accessibles à un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes dans le monde cherchent des moyens de faire travailler leur argent plus efficacement, nous sommes prêts à les aider. Je suis convaincu qu'il ne faudra pas attendre 30 ans de plus pour que Saxo Bank atteigne son prochain million de clients. »





Saxo Bank a également annoncé que S&P Global Ratings lui avait attribué la note BBB avec une perspective positive.



À propos du groupe Saxo

En tant que fintech de premier plan, Saxo permet aux investisseurs d’accéder à de nombreuses places boursières internationales. Créée à Copenhague en 1992, Saxo a été l’un des premiers établissements financiers à développer une plateforme de trading en ligne et à fournir aux investisseurs particuliers les mêmes outils et le même accès aux marchés que ceux dont disposent les traders professionnels, les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion. En tant que leader du trading et de l’investissement multi-actifs, Saxo a pour objectif d’inciter les curieux et les curieuses du monde entier à investir.

Saxo accompagne également plus de 200 établissements financiers via sa technologie « Open Banking » qui permet d’optimiser l’expérience d’investissement que ces établissements offrent à leurs clients. Que ce soit par leurs investissements ou le résultat de leurs investissements, Saxo donne à ses clients et partenaires les outils, les plateformes et connaissances pour avoir un impact sur le monde.

Saxo détient quatre licences bancaires et est soumise au contrôle des autorités réglementaires compétentes dans tous les marchés où le groupe est présent. Avec un encours de plus de 90 milliards d’euros d’actifs clients, Saxo est une entreprise internationale qui compte plus de 2 500 collaborateurs opérant au sein de centres financiers situés aux quatre coins du monde, y compris à Londres, Singapour, Amsterdam, Zurich, Dubaï, Shanghai, Hong Kong et Tokyo.

SAXO BANK

