RAISE Ventures entre au capital de la fintech MOONCARD

MOONCARD lève 5M€ auprès de RAISE Ventures, d’Aglaé Ventures et de business angels pour accélérer son déploiement en France dans un marché en hypercroissance.



Créé en 2016 par Tristan Leteurtre et Damien Metzger, Mooncard est une solution inédite de gestion des notes de frais. Elle s’appuie sur une carte de paiement intelligente qui permet de régler n’importe quelle dépense d’entreprise en automatisant 100% de sa gestion administrative. Après chaque paiement, la solution ultra sécurisée permet ainsi d’enregistrer les informations liées à la transaction et de les envoyer directement à la comptabilité de l’entreprise. Mooncard compte déjà 1000 entreprises clientes (Air France, Vinci, Le Slip Français, Linxo…) et équipera 200 000 salariés d’ici trois ans. Cette levée de fonds permettra à RAISE Ventures d’accompagner les équipes dans le développement de leur clientèle grands comptes, en s’appuyant notamment sur la richesse de l’écosystème de RAISE.



François Collet, Partner de RAISE Ventures commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner les équipes de Mooncard dans leurs ambitieux projets de développement. Leur positionnement unique sur un marché peu disrupté laisse entrevoir des perspectives de développement exceptionnelles. En parallèle de notre levée de fonds et après les récentes opérations de la fin d’année, cette nouvelle opération vient diversifier et renforcer notre portefeuille. »



Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s'organise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ;

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est doté d’un capital de 210M€ ;

- RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement media ;

- Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 22 M€ permettant d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.



Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Fintech fondée en mars 2016 et dirigée par Tristan Leteurtre (CEO, ex-Anevia), Damien Metzger (CTO, ex-Prestahop) et Pierre-Yves Roizot (CFO, ex-Vente-Privée), Mooncard est un leader des cartes corporate intelligentes : sécurisée et paramétrable, la carte Mooncard permettent de régler n’importe quelle dépense de l’entreprise (frais professionnels, achat en ligne, abonnement…), et d’en automatiser entièrement la gestion administrative (pré-remplissage des données, stockage des justificatifs, traitement comptable). Mooncard est une solution Saas et a déjà séduit 1000 entreprises (Air France, Vinci, Le Slip Français, Linxo…)

