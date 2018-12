Nalo, le service d’investissement sur-mesure, lève 2 millions d’euros auprès de business angels

Depuis sa création, Nalo œuvre pour simplifier la gestion de patrimoine des particuliers, notamment en adoptant une approche par projets de vie. Grâce à sa technologie unique en France, Nalo accompagne ses clients en proposant des allocations ultra-personnalisées pour chacun de leurs projets, un suivi dynamique, une sécurisation progressive des investissements, avec des frais 2 à 3 fois moins élevés que chez les acteurs traditionnels.



L’accompagnement personnalisé de ses conseillers privés et l’utilisation du digital, séduisent aujourd’hui une clientèle haut de gamme, composée en majorité de cadres, de professions libérales et de chefs d’entreprise, actifs ou retraités. L’élimination des tâches à faible valeur ajoutée permet d’accompagner dans la durée les clients et prospects. C’est pour répondre au mieux aux besoins de cette clientèle et accélérer son développement que Nalo, jusqu’à présent intégralement détenue par ses co-fondateurs, réalise aujourd’hui une première levée de fonds de 2 millions d’euros.



Pour ce tour de table, Nalo a su réunir 67 investisseurs, dont des acteurs dans l’univers de la gestion de patrimoine (avocats, notaires, gérants de fonds, banquiers privés, CGP…), des investisseurs professionnels, mais aussi des clients impliqués dans son développement. Ils ont été séduits par l’avancée technologique de l’offre de Nalo et l’innovation d’usage apportée par ses services.



Eric Ibled, business angel dans la Fintech (Pumpkin, Acinq, Utocat...), Olivier Guillaumin entrepreneur dans les nouvelles technologies, et Sonia Fendler, ancienne membre du Comex de Generali France en charge de l’épargne, font désormais partie de l’aventure Nalo.



“Réaliser une levée de fonds auprès de nombreux investisseurs particuliers, experts de l’industrie, était un choix stratégique afin de créer une communauté d’ambassadeurs de la marque Nalo et aussi de conserver notre indépendance.” complète Guillaume Piard, CEO et co-fondateur de Nalo.



“Parmi les nombreuses Fintech que j'ai pu rencontrer lors de mon activité chez Generali, Nalo m'a tout de suite enthousiasmée par son côté résolument et avant tout tourné client, avec une présentation par projets simple et pédagogique, ainsi que par sa volonté de pousser le monde des ETF au grand public.” précise Sonia Fendler.



Avec cette nouvelle étape, Nalo confirme sa volonté d’utiliser sa technologie et son savoir-faire pour accompagner une clientèle patrimoniale sur l’ensemble de ses problématiques, tout en simplifiant et en automatisant un maximum d’éléments à faible valeur ajoutée de la gestion privée. A cet effet, Nalo prévoit de recruter de nouveaux collaborateurs dans les fonctions de conseil patrimonial et de développement informatique.



Guillaume Piard, CEO et co-fondateur de Nalo conclut : “ Nous imaginons Nalo comme le pont invisible entre les projets de vie des gens et l‘investissement financier. Nous avons pour ambition de devenir la référence de l’investissement intelligent en France”.



A propos de Nalo

Nalo est un service d’investissement financier, accessible en ligne et doté d’une équipe de banquiers privés disponibles pour accompagner chaque client. Grâce à la technologie et à son expertise, Nalo affiche l’ambition de simplifier la gestion de patrimoine pour les Français : en adoptant une approche par projets de vie (achat d’une maison, épargne retraite, financement des études des enfants, …), Nalo leur propose une gestion de leur patrimoine sur-mesure. Le choix du support de l’assurance-vie, l’absence de frais de rétrocessions, d’entrée, d’arbitrage et de dossier ainsi que l’utilisation exclusive de fonds ETF permet d’apporter un service de qualité, transparent, avec des frais peu élevés.

