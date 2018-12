Mastercard et Microsoft s’unissent pour faire progresser les innovations en matière d'identité numérique

À l'heure actuelle la vérification des données personnelles en ligne demande une preuve physique ou numérique (numéro de passeport, document comportant l‘adresse, permis de conduire, ou identifiants) gérée ensuite par une autorité centrale. Les personnes doivent mémoriser des centaines de mots de passe, prouver leur identité et gérer leurs données de manière de plus en plus complexe. Main dans la main, Mastercard et Microsoft se donnent pour objectif de proposer un moyen sûr et instantané de vérifier son identité numérique sans aucune contrainte de temps, ou de personne.



Pour répondre à ce challenge, il faut un service qui permettrait à chacun d'entrer, de contrôler et de partager ses données comme il le souhaite et quel que soit l’appareil utilisé.

C’est dans cet objectif que Mastercard travaille avec des acteurs comme Microsoft.



"Aujourd'hui, les avis sur l'identité numérique divergent et ce qui fonctionne dans un pays ne fonctionne souvent pas dans un autre. Nous avons l'occasion de mettre en place un système qui donne la priorité aux personnes en leur offrant la liberté de contrôler leurs données personnelles, quel que soit le lieu. ", déclare Ajay Bhalla, Président de la Sûreté et de la Sécurité chez Mastercard. "Travailler avec Microsoft nous rapproche un peu plus de la réalisation d'un service d'identité numérique interopérable à l'échelle mondiale.”



Ainsi, l'accès à une identité numérique universellement reconnue permettrait aux individus de vivre de nouvelles expériences tout en améliorant leurs échanges avec les entreprises, les fournisseurs de services et leur communauté en ligne :

• Services financiers : Améliorer et accélérer le processus d'identification des clients pour l'ouverture d'un nouveau compte bancaire, de prêt ou de service de paiement.

• Commerce : Permettre une expérience d'achat en ligne et en magasin plus personnalisée et plus efficace, quel que soit le type de paiement, l'appareil ou le fournisseur de service.

• Services gouvernementaux : Simplifier les interactions avec les organismes et services publics (déclarations de revenus, demandes de passeports, etc. ).

• Services numériques : Rationaliser et faciliter l'utilisation du courrier électronique, des médias sociaux, des plateformes de streaming et des sites de covoiturage.



"L'identité numérique fait partie intégrante du mode de vie des personnes ", déclare Joy Chik, Vice-Présidente Corporate en charge de l’identité chez Microsoft. "Nous pensons que les individus doivent avoir le contrôle de leur identité numérique et de leurs données personnelles. Nous sommes donc ravis de collaborer avec Mastercard afin de donner vie à de nouvelles innovations décentralisées en matière d'identité”.



En effet, cette initiative concernant l'identité numérique pourrait contribuer à résoudre de nombreux problèmes communs :

• Inclusion de l'identité : Plus d'un milliard de personnes, en majorité des femmes, des enfants et des réfugiés, ne sont pas officiellement reconnues ; une identité numérique peut ainsi améliorer leur accès aux services sanitaires, financiers et sociaux.

• Vérification d'identité : Une identité numérique unique et réutilisable peut aider à interagir avec un commerçant, une banque, un organisme gouvernemental et d'autres fournisseurs de services numériques avec plus d'intégrité et à moindre coût.

• Prévention de la fraude : Une seule identité numérique peut contribuer à réduire la fraude sur les paiements et le vol d'identité sous diverses formes.



Elle sert ainsi de base à de nouveaux services Mastercard gérés sous Microsoft Azure et proposés en collaboration avec les leaders du secteur bancaire, des opérateurs de téléphonie mobile et du gouvernement. C’est dans ce cadre que Microsoft et Mastercard unissent leurs compétences : l'expertise de Microsoft en matière de technologie d'identité et l'expertise de Mastercard dans l'harmonisation sécurisée des interactions numériques dans un écosystème complexe.



À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.

mastercard.com



A propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq «MSFT» @ microsoft) permet la transformation numérique à l'ère du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de faire plus.

microsoft.com/ownyouridentity