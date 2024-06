Les plateformes de « re-staking » de cryptographie explosent alors que les traders recherchent des rendements plus importants

EigenLayer a été lancé l'année dernière par Sreeram Kannan, ancien professeur adjoint à l'Université de Washington à Seattle et membre de l'équipe qui a lancé le premier micro-satellite conçu par des étudiants en Inde, selon son site Web universitaire.

EigenLayer se décrit comme un marché de services de validation, connectant les acteurs potentiels aux applications nécessitant des jetons mis en jeu.

De nouvelles plates-formes de re-staking sont apparues, notamment EtherFi, Renzo et Kelp DAO, qui re-stakent les jetons des clients sur EigenLayer pour eux et génèrent de nouveaux jetons pour représenter ces actifs re-staking. Ces jetons peuvent être utilisés ailleurs, par exemple comme garantie lors d’un emprunt.

Kannan a déclaré que l'objectif de sa plate-forme est de permettre aux utilisateurs de choisir où placer leurs jetons et d'aider les nouveaux services blockchain à se développer, et non d'encourager toujours plus d'emprunts adossés à des cryptomonnaies.

"Nous n'avons aucune relation officielle avec aucun de ces joueurs... Il s'agit d'un phénomène émergent", a-t-il déclaré.

Duong de Coinbase affirme que le re-staking pourrait comporter des « risques cachés » : si des jetons de re-staking sont utilisés dans les prêts cryptographiques, il pourrait y avoir des liquidations forcées et une plus grande volatilité en cas de ralentissement du marché, a-t-il écrit dans une note.

La vente massive de 2022 sur les marchés de la cryptographie a été exacerbée par les prêts à haut risque, car les jetons cryptographiques utilisés comme garantie ont rapidement perdu de leur valeur après l'effondrement des jetons Terra et Luna .

Kannan éloigne EigenLayer des risques.

"Le risque ne réside pas dans le nouveau jalonnement mais plutôt dans les protocoles de prêt. Les protocoles de prêt évaluent mal le risque", a-t-il déclaré.

Certains experts ne se soucient pas du re-staking, notant que les liquidités contenues dans les protocoles de re-staking sont minimes par rapport aux 2,5 billions de dollars d'actifs nets de l'industrie mondiale de la cryptographie.

Les régulateurs s’inquiètent depuis longtemps des pertes dans le monde de la cryptographie qui se répercutent sur les marchés financiers plus larges.

"Pour l'instant, nous ne voyons aucun risque significatif de contagion des problèmes de réajustement aux marchés financiers traditionnels", a déclaré Andrew O'Neill, responsable analytique des actifs numériques chez S&P Global Ratings.

Pourtant, le monde de la cryptographie est de plus en plus connecté à la finance traditionnelle, et le re-staking gagne du terrain auprès des investisseurs institutionnels.

La branche crypto de Standard Chartered, Zodia Custody, a constaté un intérêt institutionnel important pour le jalonnement, mais considère le re-salting comme un pas trop loin car il est difficile d'établir une « trace écrite » de la destination des actifs et de la manière dont les récompenses sont réparties, a déclaré Anoosh, directeur des risques. » dit Arevshatian.

La branche crypto de Nomura, Laser Digital, s'est associée à Kelp DAO pour réinvestir une partie de ses fonds, a déclaré Kelp DAO dans un article de blog en avril. Laser Digital n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La banque suisse Sygnum, spécialisée dans la cryptographie, a déclaré qu'elle met en jeu les actifs cryptographiques de ses clients et s'attend à ce qu'« un nouvel écosystème autour du re-staking émerge ».



REUTERS