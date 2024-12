Finyear Le modèle d'ICO de Dogizen sur Telegram : Établir une nouvelle norme dans ce cycle haussier de la cryptomonnaie Le futur géant du gaming sur Telegram Dogizen se prépare pour 2025 avec 2,1 millions de dollars collectés lors de son ICO. Puisque nous voyons continuellement des prédictions comme le BTC à 200 000 $, il y aurait réellement plus d'opportunités pour les investisseurs intelligents en altcoins.



Dogizen se prépare à une entrée fracassante sur le marché ouvert alors que la course haussière des cryptomonnaies s’accélère.

Son atout majeur ? Être la toute première ICO jamais lancée sur Telegram. Voici pourquoi cela change la donne.



Pourquoi l'approche ICO de Dogizen est si importante Telegram est au centre de nombreux investisseurs en cryptomonnaies. Il se développe à un rythme phénoménal. L'intégration de nouveaux marchés à la cryptosphère, et plus particulièrement à son secteur du gaming, offre le prochain milliard d'utilisateurs de crypto.



Pour la première fois, Telegram, l’un des hubs les plus dynamiques de la cryptosphère, accueille une ICO directement sur sa plateforme. Accessible aussi bien aux novices qu’aux anciens, cette initiative permet aux utilisateurs d’acheter, de revendiquer et de détenir des DOGIZ sans jamais quitter leur application de messagerie préférée. Une innovation qui rend l’investissement en cryptomonnaie plus simple et plus intuitif que jamais.



De plus, le simple fait d'organiser une ICO donne un avantage à Dogizen. Les concurrents proches de Dogizen ont tous libéré leurs tokens par airdrop : intéressant pour la distribution rapide des tokens mais pas pour le prix des tokens. C'est ainsi que Hamster Kombat, Catizen, DOGS, et Notcoin ont tous connu des baisses tragiques après leur lancement.



Dogizen a appris de ces erreurs.

Comment la hausse des cryptomonnaies est prête à stimuler DOGIZ



Ce succès s'est produit avant le quatrième trimestre de cette année, lorsque le marché est devenu vraiment prometteur. Contrairement à ses concurrents, Dogizen arrivera sur le marché libre au premier trimestre 2025. Avec Trump au pouvoir et une adoption de la réglementation pro-crypto, Dogizen est prêt à profiter de la tendance parfaite.



Dogizen est cotée à ce qui semble être une capitalisation boursière délibérément modeste d'environ 10 millions de dollars. En l'absence de pression à la vente et de conditions de marché parfaites, le cours du prix de Dogizen s'annonce très vert.



Si Dogizen atteint la capitalisation boursière de la moyenne des jeux sur Telegram, les investisseurs pourraient s'attendre à une multiplication par 50. Et pour les investisseurs qui s'impliquent aujourd'hui, des gains supplémentaires de 41.56% sont à prévoir.



Le prix de Dogizen est de seulement 0,000077 $. Pour l'instant.



