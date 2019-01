Keys REIM et Equitis Gestion lancent une nouvelle offre dédiée à l’immobilier géré et l’investissement dans les PME innovantes du secteur de l’immobilier

« L’objectif du FPCI Keys Exploitation est d’investir dans des PME innovantes qui créent des concepts forts dans l’hébergement lifestyle, le coworking et les startups immobilières. Nous sommes convaincus qu’il est possible d’y créer de la valeur en s’adaptant au mieux aux nouvelles attentes des consommateurs. », précise Pierre Mattei, co-fondateur de Keys REIM.



Equitis Gestion est la société de gestion, tandis que Keys REIM intervient comme conseiller en investissement et commercialisateur.



Investir dans l’immobilier géré de demain



Le FPCI Keys Exploitation investira à hauteur de 50% ou plus de la collecte au capital de sociétés exploitantes d’immobilier géré.** Ces sociétés couvrent en particulier :



• L’hôtellerie lifestyle : les opérateurs proposant des chambres et espaces communs atypiques et flexibles, des outils technologiques innovants, une ambiance conviviale pour un service de qualité supérieur et personnalisé.

Exemples : Mama Shelter, pionnière de l’hôtellerie lifestyle, et Jo & Joe, née d’un processus d’innovation collaboratif entre des millenials et le groupe AccorHotels.

• Le coworking : les opérateurs proposant une offre flexible, recherchée par des utilisateurs qui ne se retrouvent plus dans les codes traditionnels du bureau. Exemples : Mama Works, espace de coworking à Bordeaux, Lille et Lyon.



Financer les acteurs innovants du monde de l’immobilier



Le Fonds pourra prendre des participations minoritaires dans des opérateurs immobiliers en croissance à hauteur de 50% maximum de la collecte et/ou dans des acteurs de la transformation numérique du secteur immobilier à hauteur de 20% maximum de la collecte.



Pour le sourcing, Keys REIM pourra s’appuyer sur ses relations privilégiées avec les acteurs spécialisés dans l’identification, l’accompagnement et l’investissement dans les start-ups de l’immobilier : Real Estech, association qui fédère et promeut tous les acteurs de l’innovation dans le secteur immobilier en France et en Europe et Bpifrance Excellence, réseau de 4000 entrepreneurs, de start-up à l’ETI, sélectionnées pour leur dynamisme et leur volonté de se développer.



Fiscalité attractive du capital-investissement



Le Fonds permet à ses souscripteurs de bénéficier d’une fiscalité favorable, à condition de satisfaire les engagements de conservation des parts pendant 5 ans. Les personnes physiques sont exonérées d’impôts sur les revenus (hors prélèvements sociaux), ainsi que sur les plus- values à l’échéance (hors prélèvements sociaux, Cf. article 163 quinquies B du CGI). Les personnes morales sont soumises à un taux d’impôt sur les sociétés réduit (15%) et bénéficient en sus d’une exonération sur les cessions de parts (Cf. article 209-0 A, 1°-b du CGI).

En outre, avec la loi PACTE, le FPCI devient éligible au régime fiscal du remploi d'apport-cession (report d'imposition prévu à l'art. 150-0 ter du CGI).





Risques principaux

Exposition aux aléas du marché de l’immobilier géré, pouvant entraîner un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Pour plus d’information, les investisseurs sont invités à se reporter à la section Risques du règlement du Fonds.



Les caractéristiques principales de l’offre



Mise à disposition du règlement

Le FPCI Keys Exploitation est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés en France.*** Keys Exploitation est un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) qui n’est pas agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont les règles de fonctionnement sont fixées dans le règlement. Le FPCI Keys Exploitation a été déclaré à l’AMF et autorisé à la commercialisation en France.



Le règlement et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles, sans frais et en français, auprès de Keys Real Estate Investment Management (Keys REIM), sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 11, rue Jean Mermoz, 75008 Paris -info@keys-reim.com.



*L’investissement peut induire un risque de perte en capital. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut par ailleurs être donnée quant à la réalisation des objectifs d’investissement.

**L’immobilier géré englobe les actifs immobiliers sous bail commercial dont la gestion est confiée à un exploitant spécialisé.

***Les investisseurs professionnels et assimilés en France répondent aux conditions de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF, à savoir être susceptible d’investir au minimum 100 000 euros.



Avertissement

Ce communiqué de presse s’adresse uniquement aux investisseurs professionnels et assimilés. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques ou des stratégies d’investissement. Elles sont données à titre d’information et ne concernent que Keys REIM. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas destinés à tous types d’investisseurs. Les éléments d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique et financier du moment et reflètent le sentiment à ce jour de Keys REIM. Elles n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Publié par Keys REIM, dont le siège social est sis 11 rue Jean Mermoz, 75008 Paris, France et agréée par l’AMF sous le n° GP-16000011 en qualité de société de gestion de portefeuille. Le conseiller en investissement Keys REIM n’est pas habilité et n’est donc pas amené à prendre des décisions pour le compte du FPCI, qui relève de l’entière compétence et de la responsabilité de la société de gestion du FPCI, la société de gestion Equitis Gestion.