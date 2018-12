J.P. Morgan Asset Management lance trois ETF obligataires et un ETF actions émergentes, tous gérés activement

Les 4 ETF ci-dessus, qui viennent renforcer la gamme existante, sont tous cotés aux places suivantes : London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra et Borsa Italiana.



Les stratégies obligations d’entreprise qui répliquent un indice enrichi par la recherche

Les trois nouveaux ETF obligataires de J.P. Morgan AM constituent une alternative à l’investissement passif sur le marché des obligations d’entreprise. Les ETF obligataires passifs répliquent les pondérations d’indice déterminées par la quantité de dette impayée. L’investissement passif oblige par conséquent les investisseurs à détenir les émetteurs les plus endettés et qui ont le plus d’effets de levier sans vérifier si les obligations compensent le niveau de risque de crédit pris par les investisseurs.



Les trois nouveaux ETF obligations d’entreprise de J.P. Morgan AM, gérés activement, se concentrent eux sur l’identification des opportunités les plus attractives, ajustées au risque, pour éviter aux investisseurs d’être systématiquement exposés à des risques non compensés, inhérents à l’investissement passif. Ce processus d’investissement sera enrichi par une recherche crédit propriétaire qui définit des notations de secteurs et de titres, sur la base d’une recherche fondamentale et de vues relatives sur les valorisations.



L’équipe de gestion de portefeuille crédit investment grade de J.P. Morgan AM, qui s’appuie sur 20 analystes recherche crédit dédiés qui ont plus de 15 ans d’expérience en moyenne, est dirigée par Lisa Coleman qui a plus de 30 ans d’expérience sur le marché investment grade. Elle gère aujourd’hui plus de 50 milliards de dollars d’actifs dans des portefeuilles investment grade qui intègrent les critères ESG. Le processus d’investissement corporate REI s’appuie quant à lui sur 9 analystes recherche quantitative, issus du groupe dédié à la recherche quantitative au sein de l’activité obligataire de J.P. Morgan AM, co-dirigé par Frederick Bourgoin et Bhupindr Bahra.



Les équipes d’investissement s’appuieront sur la recherche crédit propriétaire de J.P. Morgan AM pour identifier les émetteurs attractifs du point de vue de l’ajustement au risque, surpondérer les titres que l’équipe d’analystes recherche crédit trouve attractifs et sous-pondérer les titres qui ne le sont pas selon cette même équipe. Les portefeuilles conserveront par conséquent des caractéristiques similaires à l’indice tout en cherchant à générer au fil du temps des rendements supplémentaires, positifs et croissants.



L’ETF EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS aura pour benchmark l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Total Return), l’ETF EUR Corporate Bond 1-5yr Research Enhanced Index UCITS aura pour benchmark l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-5 Index (Total Return) et l’ETF USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS aura pour benchmark l’indice the Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index (Total Return) Unhedged. Ces trois ETF afficheront un ratio du total des frais (TER) de 19 points de base.



Bryon Lake, Directeur international ETF chez J.P. Morgan Asset Management, déclare : « C’est la première fois que notre approche Crédit REI (« CREI »), qui s’appuie sur un indice enrichi par la recherche sur les entreprises et intégrant les critères ESG, est disponible au format UCITS. Ayant un long track record en matière de gestion de stratégies CREI pour des investisseurs institutionnels, nous sommes très heureux de lancer cette expertise sur le marché européen des ETF. Les obligations d’entreprise jouent un rôle clé dans les portefeuilles bien diversifiés. Il est cependant recommandé, à l’approche de la fin du cycle de crédit, d’éviter les risques non compensés en procédant à une sélection intelligente des titres et des secteurs pour générer de meilleurs rendements ajustés au risque. Nous nous sommes rendu compte en échangeant avec nos clients qu’ils souhaitent bénéficier des avantages de l’investissement passif et des ETF mais ont conscience des limites des indices investment grade. Offrir des capacités de gestion active sur le crédit investment grade, à faible coût et au format ETF, constitue une alternative intéressante pour les investisseurs européens.»



Les stratégies actions ESG qui répliquent un indice enrichi par la recherche

Pour faire suite au lancement en octobre 2018 de trois ETF actions ESG, gérés activement, J.P. Morgan Asset Management a également lancé un ETF actions émergentes pour enrichir sa gamme actions REI. Ce nouvel ETF, Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS [JREM], aura pour benchmark l’indice MSCI Emerging Market et affichera un ratio du total des frais (TER) de 30 points de base.



Cet ETF offrira également aux investisseurs un portefeuille similaire à l’indice, qui présentera de plus un avantage informationnel grâce aux données collectées par la trentaine d’analystes marchés émergents / Asie-Pacifique de J.P. Morgan AM. L’équipe d’investissement prendra de nombreuses positions dans les marchés émergents : elle surpondérera les titres que les analystes trouvent attractifs et sous-pondérera ceux qui ne le sont pas selon ces mêmes analystes. Cet ETF cherche à générer au fil du temps des rendements supplémentaires, positifs et croissants. Et en plus d’intégrer les critères ESG, il filtrera les titres en fonction du respect des règlementations. De plus, les sociétés de certains secteurs, comme ceux de la fabrication d’armes controversées et du tabac, seront exclues.



La gamme globale d’ETF de J.P. Morgan Asset Management se compose de plus de 45 produits pour 15 milliards d’actifs sous gestion à fin novembre 2018.