Intrum, nouveau leader du credit management en France et en Europe

Le rapprochement des deux acteurs majeurs européens Intrum Justitia et Lindorff acté le 27 juin 2017, donne naissance à la nouvelle marque Intrum.



La nouvelle dimension de l'entreprise, son changement de nom et la nouvelle identité visuelle accompagnent le plan stratégique 2020 qui fixe de forts objectifs de croissance et place l'innovation, la digitalisation et l'analyse de la data au cœur des chantiers du groupe Intrum. Ces changements portent l'ambition d'être un partenaire de référence des entreprises et un acteur incontournable dans le développement d'une économie plus saine.



Une couverture géographique qui s'étend :



La conjugaison des forces des deux entreprises crée un véritable leader mondial de son secteur, avec une présence locale renforcée dans 23 pays européens, des correspondants dans plus de 160 pays du monde et une équipe de plus de 8 000 collaborateurs (dont 710 en France) engagés au service de leurs clients.



Une assise financière doublée :



La solidité bilancielle de la nouvelle structure ainsi que la qualité de son financement permettront d'accélérer les investissements dans l'innovation et le réglementaire, de démultiplier les opérations d'acquisitions de portefeuilles de créances et de se positionner pro-activement sur les opportunités de croissance externe sur les marchés historiques ou en développement et dans d'autres secteurs d'activité.



Une stratégie résolument orientée « innovation » :



Le groupe Intrum, à travers un niveau d'investissement sans précédent dans la R&D et des partenariats technologiques de premier plan, souhaite associer puissance analytique et innovation digitale pour améliorer l'expérience clients tout en tenant compte de l'évolution des usages des consommateurs et des entreprises (paiement mobile, développement du self-care…). Après l'acquisition d'Intractiv, intervenue en 2017, de nouvelles solutions vont ainsi rapidement voir le jour dans ces domaines pour accompagner l'évolution des business models de ses clients.



Davantage d'expertise et de spécialisation :



En France, Intrum poursuit sa spécialisation et conforte le positionnement de ses deux structures dédiées à la gestion des créances civiles et des créances commerciales.



La nouvelle identité permet à Intrum de s'exprimer de manière unifiée, au nom de l'ensemble de ses entités France qui, à compter du 26 février 2018, changent de dénomination sociale :



• Intrum Justitia (gestion des créances civiles) devient Intrum ;



• IJCOF Corporate (gestion des créances commerciales) devient Intrum Corporate.



Afin de répondre aux enjeux croissants de qualité de la relation financière clients, Intrum renforce sa stratégie de solutions sectorielles spécifiques comme dans l'Assurance, l'Energie, les Utilities, la Banque et le Crédit...



« En tant que leader du marché, Intrum a une responsabilité toute particulière. Nos clients ont de fortes attentes tant en termes d'éthique et de qualité de la relation clients que de performance financière. Avec une nouvelle identité, de nouvelles valeurs fortes, des solutions plus innovantes et sectorielles, nous souhaitons faire évoluer la perception de notre métier. Notre première mission est d'aider les entreprises à être payées plus rapidement et leurs clients à s'affranchir de l'endettement», déclare Anne Williart, Directrice Générale d'Intrum en France.



A propos d'Intrum



Intrum est le leader du secteur du credit management avec une présence dans 23 marchés européens. Intrum aide les entreprises à prospérer en leur offrant des solutions conçues pour améliorer leurs flux de trésorerie et leur rentabilité à long terme tout en prenant soin de leurs clients. S'assurer que les consommateurs et les entreprises endettés obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour s'affranchir de leurs dettes est un élément important de la mission d'Intrum. Intrum compte plus de 8 000 professionnels engagés au service d'environ 80 000 entreprises à travers l'Europe. En 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 1,269 milliard d'euros. Le siège social d'Intrum est situé à Stockholm, en Suède. Intrum est cotée au Nasdaq Stockholm.



intrum.fr