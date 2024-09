In Extenso Finance - stage - Analyste M&A small & midcap - Lyon

In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (255 bureaux en France, 5000 collaborateurs, 500 millions d’euros de chiffre d’affaires).