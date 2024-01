Accueil Envoyer Imprimer Partager ISAI Expansion III : un 1er closing à 75 % de sa taille cible finale ISAI Expansion annonce le 1er closing de son troisième fonds de Tech Buyout à 75 % de sa taille cible finale. Une première étape de levée réussie pour ISAI Expansion III, spécialiste de l’investissement dans le Tech Buyout en France, qui réunit près de 190M€ au 1er closing, au-delà de l’objectif fixé pour ce closing initial (150 M€).

Ce nouveau fonds, dont le montant dépasse la taille de son prédécesseur ISAI Expansion II (150 M€), a été lancé avec 75 % de sa taille cible finale (250 M€) grâce au fort soutien d’entrepreneurs de la Tech / Digital, qui représentent 40 % de cette levée. De nouveaux entrepreneurs rejoignent également la communauté ISAI de plus de 400 souscripteurs-entrepreneurs issus de la Tech et du Digital.



ISAI a également pu compter sur des investisseurs institutionnels de renom, dont des historiques tels que Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo et Bpifrance qui intervient en fonds propres et via son fonds de fonds Growth pour le compte d’assureurs privés et la Caisse des Dépôts ; et de nouveaux incluant le Fonds Européen d’Investissement, BNP Paribas Développement, et un gérant d’actifs à plus de $500Mds d’encours basé aux US.



Pierre Martini, Directeur Général d’ISAI en charge des fonds ISAI Expansion, commente : « Nous sommes particulièrement heureux de cette étape qui vient récompenser plus de 10 ans de présence sur le marché. ISAI continue d’être un pôle d’attractivité fort pour les entrepreneurs de notre secteur ; ils constituent notre ADN, et sont essentiels à la proposition de valeur d’ISAI en tant que partenaire financier. »



Caroline Gibert, Directrice des Relations Investisseurs et de l’ESG, ajoute : « Ce 1er closing concrétise également la capacité d’ISAI à répondre aux besoins des investisseurs Institutionnels, y compris à l’international, en matière de performance, transparence, reporting, capacité à offrir du co-investissement ou encore ESG. Plusieurs nous font ainsi confiance pour la 1ère fois, et ce dès le lancement du Fonds. Nous tenons à remercier tous nos souscripteurs, historiques et nouveaux, pour leur confiance. »



Cette levée de fonds est le résultat de la construction d’un positionnement et d’un track-record uniques depuis 2013.



Créé « par et pour les entrepreneurs », ISAI Expansion est devenu le partenaire privilégié des entrepreneurs de la Tech soucieux d’accélérer leur stratégie de croissance rentable et d’accéder à l’expertise et au réseau inégalé d’ISAI dans cet écosystème.



Depuis plus de 10 ans, ISAI Expansion a ainsi accompagné 19 sociétés, et a réalisé avec succès la sortie de neuf d’entre elles, dont six en LBO secondaire, telles qu’aDvens, Labelium ou plus récemment Pandat Finance ou Invoke.



Jean-David Chamboredon, Président d’ISAI explique : « En parfaite cohérence avec notre ADN de fonds d’entrepreneurs, notre force réside dans l’accompagnement d’entrepreneurs qui opèrent leur 1ère opération de capital développement ou de LBO. Nous les aidons, avec l’exigence et la bienveillance qui nous caractérisent, à franchir un cap et à se structurer pour accélérer leur trajectoire en France ou à l’international. »



Nicolas Martineau, General Partner d’ISAI Expansion précise : « La croissance rentable se trouve au coeur de notre thèse d’investissement et de création de valeur. Cela implique notamment un levier financier limité, ce qui rend nos sociétés plus solides face aux cycles économiques. A titre d’exemple, la croissance annuelle moyenne de nos participations actives est proche de 30 % depuis notre entrée au capital. »



Géré par la même équipe et dans la continuité de son prédécesseur, ISAI Expansion III accompagnera entre 12 et 15 sociétés avec des tickets compris entre 10 et 50 M€ (hors co-investissement par nos souscripteurs), en minoritaire ou majoritaire, en France, Espagne, Suisse et Benelux. Les deux typologies d’opérations envisagées seront :



• Des LBOs de croissance sur des sociétés réalisant au moins 10 M€ de chiffre d’affaires ;

• Des opérations de capital-développement sur des sociétés en croissance annuelle supérieure à 25-30 % (Tech Growth).



« Nous ciblons des modèles Tech résilients et éprouvés (SaaS, services B2B, marketplaces, etc.), avec une marge brute élevée ; ainsi que des sociétés « Tech -Enabled » opérant sur des secteurs traditionnels et dont l’approche digitale permet des taux de croissance et de rentabilité supérieurs au marché », conclut Christophe Poupinel, General Partner d’ISAI Expansion.



ISAI Expansion III, classé Article 8 selon la règlementation SFDR et éligible au dispositif 150 OB-Ter pour les entrepreneurs, poursuivra sa levée sur 2024 en vue d’atteindre sa taille cible de 250M€.





A propos d’ISAI Expansion

ISAI Expansion accompagne, depuis plus de 10 ans, les entrepreneurs de la Tech et du Digital ayant choisi la voie de la profitabilité via des opérations de Tech Buyout ou de Tech Growth. ISAI Expansion sélectionne des sociétés profitables en forte croissance, ayant un chiffre d’affaires d’au moins 10M€, et investit, en majoritaire ou minoritaire, aux côtés des fondateurs et/ou managers. ISAI Expansion a participé à de nombreux succès tels que Labelium, aDvens, Theodo, Invoke ou encore Pandat Finance.

ISAI Expansion est une stratégie d’ISAI Gestion (« ISAI »), l’un des pionniers de l’investissement dans la French Tech. Co-fondé en 2009 « par et pour » des entrepreneurs de la Tech, ISAI rassemble aujourd’hui plus de 400 Entrepreneurs-LPs aux côtés d’Investisseurs Institutionnels de référence.

ISAI, présent à Paris et NYC, gère 815M€ à travers quatre stratégies d’investissement : Early-Stage Venture, Corporate Venture, Growth Lending et Tech Buyout.

La société est signataire des UNPRI et un acteur engagé dans la Tech inclusive et sobre en carbone.

ISAI EXPANSION



A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement, Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance



À propos du Fonds européen d'investissement

Le FEI fait partie du Groupe BEI. Son objectif principal est de soutenir les microentreprises et les petites entreprises en les aidant à accéder à des financements et à du capital-risque. En outre, le FEI soutient activement les investissements du Fonds pour le climat en mettant l'accent sur la viabilité environnementale. Ses activités favorisent les objectifs de l'UE en matière d'innovation, de recherche et de développement, d'entrepreneuriat, de croissance et de création d'emplois.

FEI



A propos d’Eurazeo

Eurazeo est un groupe d’investissement européen de premier plan qui gère 33,5 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 23 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d’immobiliers et d’infrastructures. Le Groupe accompagne plus de 600 entreprises mid-market, mettant au service de leur développement l’engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s’inscrire dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

EURAZEO



À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 189,1 milliards d’euros.

Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir.

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu’en alliant le financier et l’extra-financier. C’est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

Crédit Mutuel Arkea



A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées.

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT



