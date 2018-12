Générer son nom de domaine avec Shopify

Mais ne criez pas victoire trop vite ! Il vous reste encore deux étapes cruciales à ne pas négliger, à savoir la création du nom de domaine de votre e-commerce et son hébergement. Vous redoutez ces dernières démarches dont vous avez entendu dire qu’elles étaient pénibles et longues ! C’est vrai, vous avez raison, trouver un nom de domaine qui tienne la route et qui soit SEO friendly, ce n’est pas facile. Et si on vous touchait deux mots de Spotify ? Vous avez certainement entendu parler de cette société qui connait un succès fulgurant depuis 2006 dans l’assistance portée aux personnes novices en webdesign qui se lancent dans la création de leur boutique en ligne. Grâce à solution en ligne en mode Saas, les utilisateurs bénéficient de l’expertise de Shopify pour créer de A à Z leur e-commerce en contrepartie d’un abonnement mensuel. C’est donc tout naturellement que vous pouvez vous en remettre à Shopify pour la génération d’un nom de domaine et son hébergement.Le choix du nom de domaine est fondamental et s’inscrit dans une optique de référencement naturel de votre boutique. En effet, la réussite d’un e-commerce est liée essentiellement à sa visibilité qui doit être sans cesse optimisée. Pour ce faire, il est fortement conseillé que le nom de domaine contienne le nom de de votre marque ainsi qu’un mot clé fort lié à votre activité. Gardez toujours en tête que vous avez beau avoir de très bons produits à des prix compétitifs, cela ne suffira pas à faire exploser votre chiffre d’affaires sur la toile si le référencement organique de votre boutique n’est pas optimum.Nous vous recommandons de rédiger sur une feuille de papier une liste de noms de domaine qui vous viennent spontanément à l’esprit. Essayez de faire une liste d’au moins 5 noms minimum. Positionnez-vous en tant que client qui mémorisera plus facilement un nom court et parlant qu’un nom complètement fantasque. Puis parlez-en autour de vous jusqu’à ce que deux ou trois noms de domaine sortent du lot.Il suffit d’inscrire le nom de votre société ou de votre marque, ainsi qu’un mot clé, et Shopify vous suggère une série de noms de domaine avec différentes extensions. Il est fort probable que vous flashiez sur un nom de domaine auquel vous n’aviez pas du tout songé car la logique d’une machine est différente de la logique humaine. Il se peut aussi que le générateur associe un mot clé pertinent auquel vous n’aviez pas pensé. C’est là tout l’intérêt de s’en référer à un outil qui a fait ses preuves comme Shopify.Une fois l’étape du nom de domaine pertinent trouvé, laissez-vous guider en douceur par Shopify. Vous vous verrez proposer une solution d’hébergement que nous vous recommandons de prendre pour la simple et bonne raison que Shopify se charge de tout. Pour des tarifs plus que compétitifs, vous bénéficierez d’un accompagnement dans la gestion de votre nom de domaine, dans la redirection de vos emails, dans la création de vos sous-domaines et tout cela avec une garantie de sécurité optimale car Shopifya choisi la solution de confidentialité WHOIS pour vous protéger du vol informatique et des cyber-attaques.Je crois qu’il n’y a rien d’autre à ajouter. Il est évident que le générateur de noms de domaine Shopify est un outil gratuit qu’il serait bien dommage de ne pas utiliser. A bon entendeur, salut !