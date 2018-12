Freshfields a conseillé le groupe Saur dans le cadre de l’acquisition du groupe par EQT Infrastructure

Annoncée le 23 juillet 2018, cette transaction a été finalisée dans les délais annoncés, après obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. L’acquisition de Saur représente le premier investissement d’EQT Infrastructure en France.



L’équipe Freshfields, coordonnée par les associés Guy Benda, Stéphanie Corbière et Hervé Pisani, comprenait également Raphaël Darmon, Margaux Bognon-Küss, Camille Blaise et Sofiya Kachan en Corporate, ainsi que Roy Charles Bates, Maria Douillet et Elodie Soler en financement.



Les aspects de droit public ont été traités par Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, Frédéric Colmou et Louise Bragard.

Jérôme Philippe, associé, et Petya Katsarska sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence, Christel Cacioppo, counsel, Elodie Favre-Thellmann, Lou Hucliez et Laura Haj Houssain sur les aspects de droit social, Cyril Valentin, associé et Jordan Serfati sur les aspects de droit fiscal.

Dimitri Lecat, associé, et Emmanuelle Brunelle, sont intervenus sur les aspects Compliance.



