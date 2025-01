Anne-Laure Allain FV Bank ajoute le stablecoin PYUSD de PayPal aux options de dépôt direct FV Bank , banque numérique agréée aux États-Unis qui propose une suite intégrée verticalement de services bancaires et de garde d'actifs traditionnels et numériques, vient d'annoncer l'expansion de ses capacités de stablecoin avec l'intégration de PayPal USD (PYUSD) pour les dépôts directs et les paiements sortants. Cette fonctionnalité, désormais disponible pour tous les titulaires de compte FV Bank, permet la réception directe de PYUSD sur leurs comptes USD, avec une conversion automatique en temps réel en USD.

FV Bank se présente comme la seule banque américaine agréée à proposer le trio d'options de dépôt en stablecoin USDC, USDT et PYUSD pour faciliter les paiements et les transferts de fonds transfrontaliers.

Miles Paschini, PDG de FV Bank « L’intégration des dépôts et des paiements PYUSD, ainsi que la conversion automatique vers et depuis l’USD, constituent une autre réalisation clé de notre engagement à fournir le service bancaire intégré le plus complet à nos clients internationaux. Cette option de dépôt et de paiement supplémentaire positionne FV Bank comme l’une des seules institutions bancaires réglementées aux États-Unis à proposer des rails de paiement alimentés par la blockchain, ainsi que des services complets d’accès et de sortie de stablecoin. »

Grâce à cette intégration, les titulaires de comptes FV Bank pourront envoyer des paiements sortants aux bénéficiaires en PYUSD sans avoir à créer eux-mêmes le stablecoin ou à gérer un portefeuille numérique externe. Grâce à la demande et aux capacités de traitement en temps réel de FV Bank, les clients peuvent initier des paiements PYUSD directement à partir de leurs comptes USD, où FV Bank débite automatiquement les USD, crée des PYUSD à la demande et les livre presque instantanément au bénéficiaire.



PYUSD offre aux clients de FV Bank une solution stablecoin hautement liquide et efficace pour leurs besoins de dépôt direct et de paiements instantanés. La possibilité de convertir instantanément PYUSD en USD - et vice versa - offre une solution transparente aux clients internationaux en réduisant les délais de traitement et les frais associés aux virements bancaires traditionnels. Le service de dépôt et de paiement direct PYUSD de FV Bank offre aux clients de FV Bank une autre option lorsqu'ils choisissent d'effectuer des transactions via leur compte USD de FV Bank, cette fonctionnalité étant parfaitement intégrée aux outils d'analyse de la blockchain pour pré-filtrer et détecter les transactions potentiellement liées à des sanctions ou à des activités de LBC, garantissant ainsi une conformité totale avec les réglementations.



FV Bank reste déterminée à forger des partenariats solides avec les fournisseurs de stablecoins afin de favoriser leur intégration dans l'écosystème financier existant, en garantissant l'accessibilité via les portefeuilles, les échanges et les réseaux de paiement. FV Bank contribue à une adoption généralisée des stablecoins en offrant une meilleure accessibilité via son réseau de services clients, les clients ayant désormais un meilleur accès aux solutions financières numériques, à la flexibilité et à la commodité des paiements et règlements transfrontaliers.



Cette expansion s'appuie sur l'intégration par FV Bank de l'USDC de Circle en septembre 2021 et de l'USDT de Tether en décembre 2024. L'offre transfrontalière renforcée de FV Bank offre désormais aux clients mondiaux de FV Bank une gamme plus large d'options de dépôt, notamment l'USD, l'EUR, l'USDC, l'USDT et le PYUSD - ainsi que la possibilité d'envoyer 13 devises différentes depuis leur compte bancaire en USD sur son réseau local ou via SWIFT, permettant une meilleure gestion de la trésorerie en USD.





FV Bank FV Bank est une banque numérique américaine entièrement agréée et réglementée, qui propose une suite verticalement intégrée de services bancaires traditionnels et d'actifs numériques. En mettant l'accent sur l'innovation, la sécurité et la conformité, FV Bank est la banque du futur en proposant des services bancaires en USD, des services de garde d'actifs numériques, des comptes du marché monétaire, des cartes de débit Visa et des dépôts et conversions de stablecoins, le tout accessible via une plateforme unique et unifiée.

