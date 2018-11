Création d'un Comité Stratégique de Filière « Infrastructures du numérique »

Edouard Philippe, Premier Ministre, en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'économie et des finances et de Philippe Varin, Vice-président du Conseil National de l'Industrie (CNI), a annoncé ce matin (22/11/18), au Grand Palais lors de l'inauguration de l'événement « L'usine extraordinaire », la création d'un Comité Stratégique de Filière (CSF) « infrastructures du numérique ».



Après de nombreux mois de mobilisation et de travail collectif entre les fédérations AFNUM, FFT, InfraNum et Sycabel, les infrastructures du numérique entrent donc dans le cercle de la quinzaine de filières industrielles stratégiques, au même titre que l'automobile, l'agroalimentaire ou le ferroviaire.

Elles concernent 280 000 emplois, 13 000 entreprises, réalisant 1,9 Mds € de R&D, pour un chiffre d'affaires annuel de 52 Mds €.



« C'est la reconnaissance d'une filière ayant un impact direct sur toute l'économie : sans infrastructure numérique, pas de numérisation des entreprises ni des collectivités, au-delà de la problématique de l'accès des citoyens à l'information. Structurée autour de plusieurs fédérations, cette filière avait besoin de l'appui de l'Etat pour catalyser les échanges en une enceinte unique. Les perspectives concrètes sont nombreuses et au bénéfice de l'intérêt général, que ce soit en termes de rayonnement international pour exporter le modèle français de déploiement du Très Haut Débit, d'emploi (16.000 nouveaux collaborateurs à intégrer d'ici 2022) ou d'innovation à l'aube des smart territoires et de la Gigabit society » se réjouit Etienne Dugas, Président de la fédération InfraNum.



Cette reconnaissance en tant que filière va doter ses acteurs d'atouts et de moyens significatifs pour assurer une démarche collective efficace. Opérationnellement, cela va permettre notamment de renforcer les liens entre les industriels et l'État, d'accroître la visibilité de la filière et d'obtenir le soutien d'institutions majeures (Business France, Agence Française du Développement, etc.).



Si l'enjeu actuel est le déploiement du THD fixe et mobile, qui constitue le plus grand chantier d'infrastructure pour les 15 prochaines années, Etienne Dugas souligne les enjeux pour demain : « en matière d'infrastructures numériques, les défis majeurs à venir sont ceux de la mise en œuvre de la 5G et de l'Internet des Objets (IOT) combiné au Smart. L'Internet des Objets, dans ses différents aspects (smart cities, véhicules autonomes, e-santé e-agriculture), est un domaine susceptible d'apporter des bénéfices significatifs à la société dans son ensemble ». Il confirme que la fédération InfraNum sera pleinement mobilisée derrière Didier Casas, Président du CSF Infrastructures du numérique et Jacques de Heere, Vice-président.



A propos d'InfraNum : infranum.fr

Créée le 6 décembre 2012, pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, la fédération InfraNum (ex-FIRIP), regroupe plus de 200 entreprises (bureaux d'études, opérateurs, intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services, etc.).

Partenaire industriel de tous les territoires connectés ou à connecter, elle soutient non seulement l'aménagement numérique mais également le développement des usages sur les territoires. Elle accompagne ces derniers dans la mise en place d'une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée.

Pour cela, elle favorise les partenariats entre acteurs publics et privés dans le but de permettre aux collectivités de développer les usages du citoyen, de valoriser l'économie locale et de mettre en avant les atouts propres à chaque territoire.

En 5 ans, elle est devenue l'interlocuteur privilégié du gouvernement et des principaux organes de décision français dédiés au numérique (Agence du numérique, ARCEP, Commission supérieure du numérique et des postes) et des collectivités. Elle développe des partenariats avec l'ensemble des acteurs institutionnels et techniques.

Parmi ses thèmes d'actions prioritaires, au-delà du déploiement du THD : les smart territoires et la gouvernance de la donnée ; l'emploi et la promotion des métiers du déploiement de la fibre ; la valorisation et la promotion à l'étranger du modèle des réseaux à la française.

En tant que membre d'Objectif'Fibre, collectif dont le but est d'éditer des guides pratiques et d'améliorer la formation aux métiers du THD, InfraNum est en charge de la mise en place de la communication liée à l'EDEC signé avec l'Etat au sujet de l'emploi et la formation dans la filière de la fibre optique.