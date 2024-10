Citi Token Services franchit une nouvelle étape dans la fourniture de services bancaires de transaction de nouvelle génération aux clients institutionnels

The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Citi a annoncé que Citi Token Services for Cash est passé d'un programme pilote à une solution commerciale en direct, facilitant les transactions de plusieurs millions de dollars pour les clients institutionnels. Il s'agit d'une étape importante dans le parcours de Citi visant à fournir des services bancaires transactionnels de nouvelle génération, en temps réel et toujours disponibles, à certains de ses plus grands clients mondiaux. En outre, Citi Token Services for Trade a également marqué une étape historique en facilitant des transactions pilotes en partenariat avec les agents maritimes CB Fenton et GAC Panama Shipping.

Ryan Rugg, responsable des actifs numériques, de la trésorerie et des solutions commerciales chez Citi. « Le développement continu des services de token Citi est un élément clé de la quête de Citi en matière de services en temps réel et permanents pour ses clients institutionnels. En utilisant la technologie du grand livre distribué (DLT) et les contrats intelligents, Citi a créé une plateforme brevetée de paiement et de liquidité programmable, qui réduira les coûts et rationalisera les processus »

Citi Token for Cash Citi Token Services for Cash traite des transactions de plusieurs millions de dollars et fournit aux clients des liquidités et des paiements transfrontaliers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre les agences Citi participantes. Citi Token Services a été conçu à l'aide d'une blockchain privée et autorisée, détenue et gérée exclusivement par Citi, garantissant la sécurité et la solidité pour les clients ainsi que la facilité d'utilisation. Les clients ne sont pas tenus de détenir ou de gérer des jetons pour accéder aux services.

Mayela Stuparitz, directrice mondiale de la trésorerie chez Mars, Incorporated. « Chez Mars, nous envisageons un avenir où l'écosystème de trésorerie sera toujours actif. En tant que pionnier de Citi Token Services for Cash, nous avons pu constater de visu que cet avenir nécessite des solutions dynamiques et en temps réel pour le mouvement de valeur. Citi adopte une approche ouverte des solutions innovantes, tout en gardant à l'esprit la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité. Cette solution nous a permis d'initier et de programmer des paiements instantanés et des mouvements de liquidités entre nos comptes Citi, réduisant ainsi les frictions causées par les heures limites et rationalisant nos transactions en tokenisant les espèces. Grâce à la blockchain privée de Citi, nous pouvons accéder à tous les avantages de la blockchain, sans aucune complexité ni risque supplémentaire - nos processus, nos rapports et notre risque opérationnel restent identiques »

Dans un premier temps, Citi a piloté cette solution entre Singapour et New York et continue de chercher à intégrer de nouvelles agences pour ouvrir de nouvelles opportunités. Avec le plus grand réseau propriétaire du secteur et des licences bancaires dans plus de 90 pays, la solution offre la possibilité de prendre en charge plusieurs couloirs de paiement clés pour les clients.



Ambrish Bansal, responsable mondial des produits de liquidité et de concentration de trésorerie chez Citi « Nous avons depuis longtemps vu le potentiel des services de jetons Citi pour les clients et nous sommes heureux d'avoir désormais l'opportunité de proposer ces avantages à une échelle croissante. Pour les clients, les inefficacités et les points sensibles tels que les fenêtres de service et les heures limites disparaîtront de plus en plus à mesure que nous innoverons davantage dans ce domaine. »

CITI TOKEN SERVICES FOR TRADE Pour la première fois, CB Fenton et GAC Panama Shipping ont utilisé Citi Token Services pour leurs opérations de transit afin de rationaliser les paiements. Ces transits pilotes constituent la première utilisation concrète de Citi Token Services for Trade dans le transport maritime mondial. En remplaçant les transactions telles que les garanties et les lettres de crédit par des contrats intelligents adossés à des espèces tokenisées, Citi Token Services for Trade fera entrer le financement du commerce dans un monde de plus en plus en temps réel. Le processus entièrement numérique permettra des règlements 24h/24 et 7j/7, lorsque des critères prédéterminés sont remplis, entre les clients de Citi et leurs contreparties pour exécuter et fournir automatiquement des paiements provisoires. Cette technologie réduira considérablement les délais de traitement des transactions de quelques jours à quelques minutes.

Chris Cox, responsable mondial des solutions de commerce et de fonds de roulement chez Citi. « La création de solutions numériques de pointe pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients est au cœur de nos activités chez Citi. Tout au long de notre histoire, nous avons constamment contribué à faire tomber les barrières qui ont limité le commerce mondial. Aujourd'hui, Citi Token Services for Trade représente le prochain exemple de la manière dont la technologie simplifie le commerce »



Ces transits pilotes démontrent le potentiel du commerce mondial lorsque les processus manuels et chronophages sont remplacés par des solutions numériques de pointe et présentent une opportunité significative d'étendre plus largement les services de jetons Citi pour le commerce à l'avenir.

Citi Citi est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions ayant des besoins transfrontaliers, un leader mondial de la gestion de patrimoine et une banque personnelle appréciée sur son marché national, les États-Unis. Citi exerce ses activités dans plus de 180 pays et juridictions, offrant aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une large gamme de produits et services financiers.

