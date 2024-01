Accueil Envoyer Imprimer Partager Cinven lève 14,5 milliards de dollars pour le huitième fonds Cinven La société internationale de capital-investissement, Cinven, annonce la clôture définitive de son dernier fonds phare, le huitième fonds Cinven (« Fonds 8 »), après avoir levé 14,5 milliards de dollars (13,2 milliards d'euros) et atteint le plafond strict.

Le Fonds 8 est près de 30 % plus grand que son prédécesseur du millésime 2019, le Fonds 7, pour lequel Cinven a également atteint le hard cap.



La culture « une équipe » de Cinven est fondamentale pour les valeurs, la philosophie et l'éthique de la société, et le succès de la levée du Fonds 8 démontre le soutien fort et continu des commanditaires de Cinven à son équipe et à son approche d'investissement.



Stuart McAlpine, associé directeur de Cinven, a déclaré :

« Cinven a une longue expérience éprouvée en matière de fourniture de performances solides et constantes à nos investisseurs. Notre stratégie pour le Fonds 8 s'appuie sur l'approche que nous avons déployée avec succès pour les précédents fonds Cinven, en investissant dans des positions de contrôle dans des sociétés orientées vers la croissance, leaders sur le marché, génératrices de liquidités et dotées de caractéristiques résilientes, dans lesquelles nous pouvons accélérer la croissance grâce à notre gestion active et réaliser des ruptures. les retours . Nous sommes très reconnaissants envers nos commanditaires pour leur soutien continu et pensons que l'opportunité d'investissement pour le Fonds 8 est très intéressante .



Alexandra Hess, Associée de Cinven et Responsable des Relations Investisseurs, ajoute :

« Nous apprécions grandement le soutien que nous avons reçu pour le Fonds 8 de la part d'investisseurs de longue date et de nouveaux investisseurs. Grâce à leur soutien, nous avons pu réaliser une autre levée de fonds réussie malgré un contexte de marché difficile . Nous pensons que des environnements de marché tels que ceux-ci favorisent la création de fonds réussis pour les investisseurs ; en particulier compte tenu de l'expérience de Cinven dans l'identification d'opportunités attractives dans tous les secteurs et zones géographiques en période de volatilité. »



Cinven cherche à créer des entreprises durables à long terme qui se développeront, créeront des emplois et généreront des avantages économiques d'une manière respectueuse de l'environnement et socialement responsable. À la base se trouve une longue expérience éprouvée en matière d’investissement réussi tout au long des cycles économiques.



Les Fonds Cinven ont réalisé des investissements dans plus de 150 sociétés de portefeuille en Europe et en Amérique du Nord, ont réalisé ou coté plus de 115 investissements et ont restitué un produit d'environ 1,5 million d'euros. 47 milliards d'euros aux fonds Cinven.



Fondée à l'origine en 1977 en tant que branche d'investissement privé du régime de retraite britannique Coal, Cinven est devenue indépendante en 1995 ; a levé son premier fonds en 1996 ; et a levé des fonds totalisant plus de 50 milliards d'euros à ce jour.



A Propos de Cinven

Cinven est une société internationale de capital-investissement dont l'objectif est de soutenir les entreprises désireuses d'accélérer leur croissance. Nous opérons comme une seule équipe, collaborant à travers les secteurs, les régions, les disciplines et les fonctions, avec un seul objectif stratégique.

Nous utilisons une matrice d'expertise sectorielle et nationale pour cibler les entreprises dont nous pouvons stimuler la croissance des revenus. Nous sommes présents sur tous les principaux marchés européens et aux États-Unis. Notre équipe chargée du portefeuille en Europe, aux États-Unis et en Asie soutient les stratégies d'expansion mondiale de nos entreprises.

Nous sommes un investisseur responsable qui opère selon un ensemble de principes clairs en matière environnementale, sociale et de gouvernance. 40 ans, 6 secteurs, 1 équipe

