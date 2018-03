Cegid annonce le lancement de Fisc’Archives en mode Web Access

Cette nouvelle version comprend 6 innovations majeures :

Cegid réunissait hier mercredi 25 juin son comité de pilotage composé de grands groupes utilisateurs de Cegid Fisc’Archives pour préparer la sortie de sa nouvelle offre prévue en octobre 2008.Cegid Fisc’Archives s’est aujourd’hui imposé comme la solution d’archivage des liasses fiscales de référence pour les moyens et grands groupes. Elle permet en effet d’archiver l’ensemble des liasses fiscales EDI TDFC de l’entreprise et de ses filiales dans une base unique, quels qu’en soient l’origine (portail déclaratif, cabinet comptable, éditeur, etc.), le millésime ou le régime fiscal. Grâce à un simple import, l’entreprise peut disposer facilement et immédiatement de l’ensemble de ses déclarations fiscales pour une consultation et une édition des liasses archivées au format Cerfa PDF.Une nouvelle version de cette solution a été développée afin de couvrir l’ensemble des nouvelles exigences des moyens et grands groupes. Ils souhaitent en effet pouvoir analyser les données contenues dans leur solution d’archivage, rendre ces données plus facilement accessibles et consultables par l’utilisateur et enfin, permettre le travail collaboratif à l’échelle de toute l’entreprise.- Grâce au Web Access, la maison mère et la totalité de ses filiales peuvent accéder en temps réel à une base unique d’archivage et donc partager les mêmes informations ;- La sécurité – notamment les accès hiérarchisés via des profils utilisateurs et des groupes de rattachement – a été renforcée, la traçabilité améliorée et l’accès aux données accéléré (base de données SQL) ;- L’ergonomie de type Outlook de la nouvelle version, plus conviviale et plus intuitive, avec des menus contextuels, des icônes et des raccourcis claviers, rend l’appropriation des principales fonctionnalités du produit plus facile et plus rapide ;- Des outils dédiés à la recherche ont été intégrés : recherche multicritères, sauvegarde sous forme de listes et mots clés afin de faciliter les consultations récurrentes ;- Fisc’Archives inclut des cubes décisionnels à des fins d’audit : l’extraction sélective des données permet de comparer dans le temps, sous forme de tableaux de bord synthétiques, des informations clés contenues dans les différentes archives ;- L’import et l’export des données sont possibles sous différents formats (Excel, PDF).Bâti sur Cegid Business Platform, la plate-forme de développement et d’intégration orientée services de Cegid, Fisc’Archives bénéficie des mêmes avancées technologiques et applicatives que les gammes Cegid Business.La commercialisation de la nouvelle version de Cegid Fisc’Archives est prévue pour octobre 2008.Créé en 1983, le groupe Cegid est le premier éditeur français de progiciels de gestion et fait partie du Top 10 européen avec plus de 2 000 collaborateurs et 241.1 M€ de chiffre d’affaires.