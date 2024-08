250 PME & ETI accompagnées depuis 2004

105 collaborateurs à Paris (notre siège social), Munich, Madrid, Milan et Amsterdam

+8 milliards d’euros d’encours sous gestion

Avec plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion, CAPZA est un acteur paneuropéen de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI. Depuis sa création en 2004, le Groupe a connu une forte croissance avec plus de 280 transactions réalisées. CAPZA réalise une dizaine d’opérations par an et a de nombreuses sociétés en portefeuille.A travers ses 6 expertises complémentaires (Flex Equity, Private Debt, Transition, Flex Equity Mid Market, Growth Tech et Artemid), CAPZA intervient essentiellement dans des opérations de LBO, en qualité d’actionnaire majoritaire ou minoritaire et/ou en dette privée (unitranche ou mezzanine). En faveur d’une croissance responsable et durable, CAPZA accorde également une grande importance aux enjeux sociaux et environnementaux des entreprises. L’équipe compte aujourd’hui plus de 100 professionnels basés à Paris, Madrid, Munich, Milan et Amsterdam.Soutenir les PME & ETI dans leurs projets de développement au travers de solutions de financement flexibles et d’un accompagnement sur le long terme.Nos convictions Nous pensons que les entreprises capables de relever les défis du développement durable seront les plus créatrices de valeur sur le long terme. Nous soutenons donc une croissance responsable et durable, et nous attachons également une grande importance à l'impact social et environnemental des entreprises que nous accompagnons.Nos valeurs En pleine croissance, nous encourageons une culture entrepreneuriale basée sur l'esprit d'équipe. Chez CAPZA, nous sommes curieux, pragmatiques et savons faire preuve d’humilité. Nous sommes passionnés par notre travail et privilégions l'excellence.CAPZA en chiffresCAPZA Growth Tech est un fonds de Private Equity réalisant des opérations de Growth Capital en Europe. CAPZA GT investit dans tous les secteurs du numérique et du digital. Les investissements récents comprennent notamment Asys (Gestion des Temps et Activité), NeoX (ERP pour opticiens), Advens (cyber-sécurité) ou AssessFirst (solution de recrutement prédictif).