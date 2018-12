Bpifrance et Banque Palatine signent un partenariat pour favoriser la transformation digitale des PME et ETI françaises

Dans le cadre du lancement par la Banque Palatine de son offre de financement à destination des PME et ETI françaises, comportant notamment le prêt Digitalisation, pour le financement des dépenses immatérielles, et le prêt Usine 4.0, pour le financement des dépenses matérielles, Bpifrance agira comme partenaire privilégié de la Banque Palatine au travers de solutions de cofinancement et de contre-garantie.



Plus globalement, la Banque Palatine et Bpifrance prévoient de mettre au point conjointement des solutions de financement innovantes, afin de favoriser la modernisation et la transformation digitale de leurs clients,devenue un impératif stratégique pour les PME et les ETI, dans tous les secteurs et quel que soit leur modèle. En ce sens, la Banque Palatine et Bpifrance organiseront notamment des actions conjointes de sensibilisation à ces problématiques à destination de leurs équipes commerciales et de leurs clients.



La coopération entre la Banque Palatine et Bpifrance donnera lieu à un suivi opérationnel spécifique. Ce nouvel accord marque leur volonté commune de renforcer leur partenariat pour accompagner la croissance des PME et ETI en France, accélerer leur transformation digitale mais aussi dans leur développement à l’international.



Anne Guérin, directrice exécutive du financement et du réseau Bpifrance, déclare : « La transformation digitale des PME et ETI françaises est au cœur de la stratégie d’accompagnement de Bpifrance, banque de place pionnière dans le financement de l’innovation et de l’immatériel. Ce partenariat avec la Banque Palatine renforce un lien déjà fort entre les deux établissements. Il permettra de faire bénéficier aux entreprises de toute l’expertise de nos réseaux respectifs en matière de financement de l’innovation, afin de les accompagner efficacement dans leur développement. »



Pierre-Yves Dréan, directeur général de Banque Palatine, commente : « Je me félicite que nos deux établissements se mobilisent ensemble au service des ETI, qui sont le principal moteur de l’économie française. La transformation digitale est un impératif qui implique des changements importants dans la façon de travailler : nouveaux modes de fonctionnement, nouveaux processus et la mobilisation de compétences spécifiques. Cela représente des investissements importants pour nos ETI. La Banque Palatine, partenaire de référence des ETI, a logiquement voulu les accompagner dans cette nécessaire transformation numérique en leur proposant une offre de financement dédiée en partenariat avec Bpifrance.»



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance.fr



A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine (Groupe BPCE), banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, est aux côtés des entrepreneurs, aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 49 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, conseil en investissement, approche globale du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 12600 entreprises et 66000 clients particuliers.

palatine.fr