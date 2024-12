Anne-Laure Allain Andera Partners cède 40 % de son capital à Candriam, filiale de New York Life Investment New York Life Investments, Candriam et Andera Partners (Andera) annoncent leur intention de conclure un partenariat stratégique par lequel New York Life Investments – un gestionnaire d’actifs diversifié et global gérant 750 milliards de dollars d’actifs[1] – acquerra, par l’intermédiaire de son réseau d’affiliés, une participation minoritaire de 40% dans Andera. La société de gestion parisienne gère 4,3 milliards d'euros d'encours.

Laurent Tourtois et Raphaël Wisniewski, Associés-Gérants d’Andera Partners. « Ce partenariat avec Candriam et New York Life Investments s’inscrit pleinement dans les ambitions stratégiques d’Andera Partners. Il s’agit non seulement d’une reconnaissance de la performance d’Andera mais aussi d’une opportunité unique d’unir nos forces avec des institutions puissantes et respectées. Cela marque le début d’une nouvelle ère d’internationalisation pour Andera Partners, dans un contexte de marché en forte croissance et de consolidation. Nous poursuivons notre ambition de jouer un rôle clé dans le financement de l’économie, en favorisant la croissance des PME européennes, l’innovation médicale et la transition énergétique. Candriam et New York Life Investments, en tant qu’acteurs de premier plan avec une forte empreinte internationale et des valeurs fortes alignées avec les nôtres, sont les partenaires idéaux pour accélérer notre trajectoire. Nous sommes convaincus que ce partenariat gagnant-gagnant créera de la valeur durable pour nos clients, nos équipes, les entreprises de notre portefeuille et l’ensemble de notre écosystème. »

Andera est une société d’investissement européenne de premier plan, spécialisée dans les investissements en capital-investissement sur les segments small et mid cap, ainsi que dans la dette mezzanine, le capital-risque dans les sciences de la vie et les infrastructures de la transition énergétique. Andera gère 4.3 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés.

Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de New York Life Investment Management. « Ce partenariat reflète notre engagement à enrichir nos capacités d’investissement alternatif afin de répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels et particuliers sur les actifs privés. La talentueuse équipe d’Andera a su construire une plateforme de qualité institutionnelle dotée d’un historique de performance remarquable qui complètera et développera notre expertise sur les marchés non cotés. Nous sommes absolument ravis de les accueillir au sein de notre famille d’affiliés. »

Ce partenariat stratégique élargit l’offre de New York Life Investments sur les marchés privés, qui représente aujourd’hui 65[2] milliards de dollars d’actifs sous gestion, et offre à ses clients un accès privilégié à des équipes d’investissement affiliées indépendantes – Apogem, société américaine de capital-investissement et de dette privée, Tristan Capital Partners, gestionnaire immobilier européen, et Kartesia[3], spécialiste de la dette privée européenne.



En outre, cette opération permettra à Andera d’élargir sa clientèle et de développer ses stratégies de capital-investissement en Europe et dans le monde, en s’appuyant sur le réseau de distribution, l’envergure globale et les ressources opérationnelles de Candriam et de New York Life Investments.

Vincent Hamelink, directeur général de Candriam. « L’expertise approfondie d’Andera et son solide track record illustrent parfaitement l’engagement de Candriam à fournir des solutions d’investissement innovantes et impactantes à ses clients. Ce partenariat nous permet d’ajouter le Private Equity européen à notre offre, et de créer de belles opportunités pour nos clients. Nous nous réjouissons de travailler ensemble dans une perspective de succès mutuel, pour offrir toujours plus de valeur à nos clients. »



La transaction reste soumise à la consultation habituelle des instances représentatives du personnel concernées et aux autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

