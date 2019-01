Allen & Overy conseille sur le financement de la concession de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade

Allen & Overy Paris a conseillé les parties financières sur le financement de la concession d'une durée de 25 ans pour la gestion de l’aéroport de Belgrade, la modernisation des terminaux et pistes d’atterrissage et la reprise de l’exploitation de la concession par VINCI Airports.



Dans ce cadre, VINCI Airports a bénéficié d’un financement d'un montant de 420 millions d'euros sur une durée maximale de 17 ans auprès de 4 institutions financières multilatérales - IFC - International Finance Corporation (Groupe Banque mondiale), la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement), Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement) et DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Groupe KfW) - et de 6 banques commerciales (UniCredit, Intesa, Erste, Société Générale, Kommunalkredit et CIC).



Ce financement constitue la plus importante opération de PPP réalisée en Serbie jusqu’à présent et marque une étape clé dans le développement de l'aéroport de Belgrade, qui vise à devenir un hub majeur en Europe du Sud-Est.



L'opération a impliqué les bureaux de Paris et Londres d’Allen & Overy avec une équipe pilotée par Driss Bererhi et Lorraine Bayliss (Associés, Financement), Rod Cork, avec Andrew Daidone, Steven Dejong, Amine Bourabiat (Collaborateurs senior, Financement), Urvi Gudka, Suzi Kehler (Collaboratrices, Financement) et Andrew Wells (Financement). Jason Symington (Collaborateur senior), Cyril Cotterall et Sébastien Plamondon (Collaborateurs) sont également intervenus sur les aspects projets, Clément Saudo (Counsel) et Suley Wellings-Longmore sur les aspects marchés de capitaux, Matthew Townsend (Associé), Jonathan Benson (Collaborateur senior) et Tom d’Ardenne (Collaborateur) sur les aspects corporate, et Richard Smith, Karen Birch (Associés), Sunil Mawkin et Finnuala Meaden-Torbitt (Collaborateurs) sont intervenus sur les aspects arbitrage.



Les prêteurs étaient également conseillés par BDK Advokati en Serbie avec Dragoljub Cibulic et Tijana Kojović (associés), Dragoljub Sretenović, Janko Nikolić (collaborateurs senior), Djordje Zejak et Igor Matić (collaborateurs), ainsi que par Graf and Pitkowitz en Autriche avec Nikolaus Pitkowitz (associé).



VINCI Airports était conseillé par Dentons avec Jean-Marc Allix (associé, en financement), Rob Irving et Ian McGrath (associés, en projets) et Kamran Pirani et Clément Gerthoffert (collaborateurs), ainsi que par les cabinets serbes Andric Law Office et Vasiljevic – Bogdanovic Law Office sur les aspects de droit local avec respectivement Luka Andric (associé), Branka Vesovic, Jovana Stojkov (collaboratrices) et Boris Bogdanovic.



La République de Serbie était conseillée par Orrick à Paris avec Yves Lepage (associé) et Foucaud Jaulin (collaborateur senior).



