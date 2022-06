Aletiq lève 1,5 M€ pour aider les PME et ETI industrielles à améliorer leur compétitivité et accélérer l’innovation Aletiq, la solution PLM (Product Lifecycle management) nouvelle génération, dédiée au PME et ETI industrielles, annonce une levée de 1,5 M€ auprès d’un pool d’investisseurs, pamis lesquels : Kima Ventures, Angel Invest, BACS Innov, Stéphane Albernhe (PDG Archery Strategy Consulting), Maex Ament (fondateur de Taulia), Christian Dahlen (VP SAP) ainsi que d’autres business angels fondateurs de licornes et décacornes.

La mission d’Aletiq : soutenir les PME et ETI industrielles dans leur transformation numérique et contribuer au renouveau de l’industrie en France



Entre 2018 et 2022, la complexification des produits et le renforcement des normes ont entrainé une multiplication par 6 du volume de données à gérer par les industriels pour concevoir et fabriquer ces produits[1].Récemment, Le gouvernement a lancé un grand plan pour la réindustrialisation et a identifié la transition numérique des entreprises industrielles comme un levier majeur leur permettant d’être compétitifs face aux pays à bas coûts.



Or, Si les grands industriels sont équipés à plus de 60% d’une solution PLM, les PME et ETI affichent un taux d’équipement d’à peine 30%.[2] Cela s’explique par la complexité d’utilisation et le coût élevé des solutions sur le marché, développées pour répondre aux besoins des grands groupes.



« Le Plan France 2030 annoncé l’an dernier par le gouvernement est une opportunité pour nombre de PME et ETI industrielles d’accélérer leur développement », explique Geoffrey Ricard, CEO et co-fondateur d’Aletiq. « Mais le constat est que ces industriels sont encore en retard dans la digitalisation de leurs processus. Les solutions PLM classiques sont surdimensionnées tant en termes fonctionnels, que de coûts et de temps de mise en œuvre. Avec Aletiq, nous avons souhaité offrir aux PME et ETI une solution simple, efficace, facile à mettre en œuvre et à un coût raisonnable, leur permettant d’entrer pleinement dans l’industrie du futur. »



Aletiq propose ainsi une solution simple d’utilisation et rapide à déployer, conforme à la norme ISO 9001, qui permet à ses clients de gagner 50% d’EBIT.



Un contexte incertain qui oblige les industriels à accélérer leur transition



Nombre d’entreprises rencontrent des difficultés dans un contexte incertain (crise sanitaire, pénuries de matières premières, difficultés d’approvisionnement en composants…). Plus que jamais, les industriels ont besoin d’agilité et de s’adapter rapidement aux mutations économiques mondiales.



« Dans un contexte de rebond post-crise fortement perturbé par des instabilités géopolitiques et économiques, les industriels doivent accélérer leur transformation digitale pour sécuriser voire augmenter leur compétitivité. Aletiq propose une solution PLM permettant de répondre à ces enjeux de manière efficace et surtout adaptée au juste besoin des ETI », commente ainsi Stéphane Albernhe, PDG d’ Archery Strategy Consulting.



La solution PLM Aletiq permet de développer et de faire évoluer les produits beaucoup plus rapidement et mesure chez ses clients une réduction du time-to-market de -30 % et des coûts de production de -25 %.

A quoi va servir cette levée de fonds



Créée fin 2019 par 3 diplômés de CentraleSupélec, Aletiq est en pleine croissance sur un marché gigantesque (France 1Md€, Europe 19Md€), qui amorce tout juste sa transition numérique.



Actuellement composée de 10 personnes, la société souhaite doubler ses effectifs d’ici fin 2022. La simplicité d’utilisation (1h de formation par utilisateur vs. 40h pour les PLM traditionnels) et la rapidité de déploiement (1 mois vs. > 1 an pour les solutions traditionnelles), ont permis à Aletiq de séduire pas moins de 20 usines déjà clientes, et se fixe un objectif de 50 d’ici la fin de l’année.



« Le logiciel PLM d’Aletiq gère les informations à chaque étape du cycle de vie des produits et services à travers la supply chain. Jusqu’à présent, les PLM n’étaient disponibles que pour les grandes entreprises. Aletiq est le PLM nouvelle génération pour les ETI et PME qui souhaite améliorer leur performance et accélérer l’innovation » ajoute Christian Dahlen, VP SAP.



La flexibilité de la solution et la rapidité de mise en œuvre permet aux usines de constater des gains opérationnels dès le premier mois d’utilisation tout en limitant la mobilisation des ressources pour la transition.



Aletiq s’adresse aujourd’hui principalement aux industries manufacturières (aéronautique, spatial, dispositifs médicaux, automobile…) mais la société compte adapter sa solution à d’autres secteurs rapidement.



« Le développement dans l’Hexagone reste notre priorité pour 2022, et c’est là tout l’enjeux de cette levée de fonds. A ce stade, nous envisageons notre développement international de manière opportuniste. », conclue Geoffrey Ricard.



A propos d’Aletiq

La complexification des produits et le renforcement des réglementations augmentent fortement le volume de données techniques que doivent gérer les industriels (x6 entre 2018 et 2025).

Les entreprises ne sont pas équipées pour y faire face, les données techniques sont fragmentées et les équipes opérationnelles fonctionnent en silos (bureau d’études, industrialisation, qualité…).

Aletiq est une solution PLM simple d’utilisation et rapide à déployer qui permet aux industriels d’accélérer l’innovation et d’améliorer la compétitivité :

- Accélération du processus de développement produit : -30% Time-to-Market

- Gestion des données et du système qualité conformément à la norme ISO 9001 : +50% EBIT

La plateforme Saas Aletiq permet de centraliser l’ensemble des données produit dans leur jumeau numérique (conception, fabrication, qualité…).

Créée fin 2019 par 3 diplômés de CentraleSupélec, Aletiq est en pleine croissance sur un marché gigantesque (France 1Md€, Europe 18Md€) qui amorce tout juste sa transition numérique.

www.aletiq.com



