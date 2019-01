iXO Private Equity et Sigma Gestion accompagnent Tesalys dans une nouvelle phase de son développement

Tesalys conçoit, fabrique et commercialise des systèmes qui permettent aux hôpitaux, centres médicaux, laboratoires d’analyses médicales et plus généralement à tout établissement producteur de DASRI de traiter à la source leurs déchets à risques infectieux. La société a commercialisé ses premières machines en 2014 et a installé à ce jour plus de 300 machines dans plus de 50 pays. La gamme de produits se compose de cinq machines dont les capacités de traitement sont comprises entre 4kg/h et 100kg/h.



Tesalys emploie une quinzaine de salariés dans ses locaux de Saint-Jean (31) et affiche une croissance régulière depuis sa création avec un chiffre d’affaires attendu sur l’exercice 2018 de plus de 4,5 M€, dont plus de 95% réalisés à l’export.



Accompagnée par Entrepreneur Venture depuis 2014 qui a investi environ 3 M€ et convertit une partie de ses obligations convertibles dans le cadre de l’opération, Tesalys réalise une nouvelle levée de fonds de 6 M€ auprès d’iXO Private Equity, qui intervient en lead, et Sigma Gestion. Cette opération, qui comprend une partie de cash out, permet à Tesalys de s’engager dans une nouvelle phase de son développement autour des principaux axes suivants :

• Poursuite du développement des ventes en Asie, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique, avec implantations locales pour l’animation du réseau de distributeurs ;

• Accélération des ventes sur les marchés européens, en Amérique du Nord et en Chine ayant une filière de traitement plus structurée ;

• Elargissement de la gamme de machines, consommables et services annexes afin de pouvoir adresser l’ensemble des besoins des producteurs de DASRI, en particulier les établissements de taille plus importante (CHR, CHU, cliniques MCO, industrie biopharmaceutique, ...) ;

• Augmentation de la capacité de production avec l’ouverture d’un nouveau site d’assemblage.



« Les préoccupations environnementales dans le milieu de la santé sont à la base d’un marché à fort potentiel, qui nécessite une approche globale. L’accompagnement d’Entrepreneur Venture à nos débuts nous a permis de lancer la technologie française de Tesalys à l’échelle mondiale et de prendre une place de leader des solutions innovantes de traitement des déchets infectieux « in-situ ». Nous sommes aujourd’hui ravis de retrouver avec IXO Private Equity et Sigma Gestion des partenaires financiers avec une approche humaine qui nous permettront de déployer notre stratégie ambitieuse de croissance pour les années à venir. » Miquel Lozano, Président de Tesalys.



DEVELOPPEMENT

« Nous avons été séduits par l’approche innovante développée par Tesalys pour le traitement des DASRI constituant un enjeu majeur pour les établissements de santé et nous sommes ravis d’accompagner cette équipe de haut-niveau dans cette nouvelle phase de développement. » souligne Hasnaa Hafid, Directrice de Participations chez IXO Private Equity.



« Le traitement des déchets infectieux est un sujet environnemental et de santé public à l’échelle planétaire. Les machines conçues par Tesalys répondent parfaitement à ces problématiques en proposant des formats adaptés pour chaque type d’acteur. L’équipe dirigeante, expérimentée et complémentaire, propose une vision stratégique de ce marché que nous partageons et soutenons. » Guillaume Hemmerlé, Directeur de Participations chez Sigma Gestion.



« Depuis 2014, nous accompagnons avec satisfaction le management dans la croissance de Tesalys. Nous sommes ravis que les fonds de qualité que sont IXO Private Equity et Sigma Gestion nous rejoignent dans ce beau projet.» souligne Bruno Jacquot, Associé chez Entrepreneur Venture.



■ iXO Private Equity : Hasnaa Hafid, Pierre-Yves François

■ Sigma Gestion : Guillaume Hemmerlé, Sébastien Bréchard

■ Entrepreneur Venture : Bruno Jacquot, Léa Maire

■ Management : Miquel Lozano, Jean-Michel Rodriguez, Emmanuel Hengl

■ Conseil levée de fonds : Acetis (Matthieu Mora)

■ Conseil juridique investisseurs : Fidal (Sylvain Cuvigny, Thomas Gonter)

■ Conseil juridique société : Villechenon (Erwan Tostivint, Amélie Pinot de Villechenon, Yara Bou-Antoun)

■ Audit juridique et fiscal : Fidal (Sylvain Cuvigny, Thomas Gonter, Yann Flauder, Dominique Pourtau)

■ Audit comptable, financier et social : Cogerial (Jean-Michel Gaigher, Frédéric Bénazet)

■ Audit IP : Ipside (Marie Eschard, Mathieu Laloix)

■ Audit assurances : Assurinco (Stéphane Juan)



A propos d’iXO Private Equity :

iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe.

Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 700 M€.

Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PE investit en fonds propres dans les PME/ETI du Grand Sud et de Rhône-Alpes des montants compris entre 2 et 20 M€ par opération, et accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de transmission, de reprise ou de croissance. Actionnaire minoritaire ou majoritaire, iXO PE structure des opérations financières adaptées aux ambitions de développement de ses participations.

iXO PE a été élu meilleur fonds de capital investissement régional de France pour la 4ème année consécutive lors du Private Equity Exchange & Awards de 2017.

ixope.fr



A propos de Sigma Gestion :

Sigma Gestion est une société de gestion indépendante en capital investissement dédiée aux PME françaises. Depuis sa création en 2004, Sigma Gestion a déployé 250 M€ auprès de sociétés disruptant des modèles existants, notamment par le biais d’innovations et de digitalisation de business models traditionnels.

L’expérience de Sigma Gestion s’étend également sur l’immobilier, par le biais de foncières dédiées aux terres agricoles (Agricap) ou encore au logement solidaire, en accord avec les valeurs de la société de gestion, engagée depuis ses débuts dans une démarche responsable.

sigmagestion.com



A propos d’Entrepreneur Venture :

Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialiste du non côté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Entrepreneur Venture accompagne des PME françaises en capital-développement. La société a lancé 3 FPCI, 6 FCPR et 28 Fonds d’Investissement à travers desquels elle a réalisé plus de 150 opérations d’investissement. Les encours totaux gérés par Entrepreneur Venture sont d’environ 700 M€.

entrepreneurventure.com



A propos de Tesalys :

TESALYS a mis au point STERIPLUSTM, un système unique de traitement unique de broyage et traitement par la vapeur des déchets biomédicaux qui permet d’éliminer les risques infectieux vraiment à la source.

Les solutions TESALYS s’adressent aux hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyses médicales ou de recherche, centres d’hémodialyse... permettent de traiter les déchets infectieux sur place, une alternative aux systèmes actuels qui obligent le transport des déchets et ainsi minimise les risques pour le personnel et également pour l’environnement en réduisant le volume et le poids des déchets.

Avec sa large gamme de produits, commercialisés sous les marques STERIPLUSTM et STERISHRED® et son système sécure et performant, facile d’utilisation et économique, TESALYS a su séduire les professionnels de santé du monde entier.

Depuis sa création en 2012, TESALYS a conquis de nombreux marchés internationaux grâce à une technologie unique, la seule à être capable d’éliminer les risques infectieux à la source.

La société TESALYS a été lauréate de nombreux prix et concours, detient plusieurs brevets et a obtenu l’homologation des systèmes STERIPLUSTM et STERISHRED® en accord avec les normes les plus strictes en France (NFX 30-503-1) et d’autres nombreux pays.

tesalys.fr