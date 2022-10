eToro - Le bitcoin se maintient au-dessus de 20 000 $ Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 20 000 dollars la semaine dernière, pour la deuxième semaine consécutive, maintenant plus longtemps son maintien au-dessus de ce niveau de prix avant d'entamer une tendance à la baisse dans le sillage des nouvelles données sur l'emploi aux États-Unis.



Le plus grand crypto-actif du monde a commencé la semaine en se négociant sous les 19 000 $ avant de bondir au-dessus des 20 000 $ en milieu de semaine. Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis ont toutefois mis un terme à la reprise, ramenant les prix sous les 19 500 dollars. Il s'échange actuellement autour de 19 200 $.



L'Ether, quant à lui, a connu son propre rallye en milieu de semaine, passant au-dessus de 1 360 $ après avoir commencé la semaine sous les 1 280 $. Il a également perdu le vent dans ses voiles vendredi et se négocie actuellement autour de 1 300 $.



L'Inde envisage de lancer la "e-rupee"



Les choses ont semblé calmes sur le front de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) ces derniers mois, mais l'Inde vient d'annoncer qu'elle travaille à l'introduction progressive de son propre actif numérique dans un avenir proche, la roupie électronique.



La banque centrale du pays n'a pas donné beaucoup de détails, mais elle a confirmé qu'elle envisageait de mettre en œuvre une CBDC basée sur les comptes, qui comporterait un segment pour l'utilisation en gros par les institutions financières et une monnaie numérique pour l'utilisation au détail par les consommateurs.



L'Inde est à la traîne par rapport à d'autres pays en ce qui concerne l'utilisation de l'argent liquide, de sorte que l'introduction réussie d'une monnaie numérique pourrait constituer un grand pas en avant en termes économiques pour la nation. Les CBDC ne sont toutefois pas sans susciter la controverse et certains sous-ensembles de la communauté cryptographique s'y opposent au motif qu'elles sont en définitive contrôlées par de puissantes institutions gouvernementales centralisées.



Le Brésil bat des records en matière de crypto-actif



De nouvelles données en provenance du Brésil montrent un nombre record d'organisations détenant des crypto-actifs en août. Les chiffres de l'autorité fiscale brésilienne (RFB) montrent qu'un nombre record d'entreprises et d'autres institutions sont désormais détentrices de crypto-actif.



Il est intéressant de noter que le crypto-actif la plus détenue parmi ces organisations est le Tether stablecoin USDT. Cela est logique dans le contexte de l'utilisation du stablecoin, une rampe d'accès clé à l'écosphère cryptographique plus large. Une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars est détenue par un peu moins de 80 000 organisations.



Il est utile d'observer l'utilisation et les mouvements des crypto-actifs dans le monde entier, au-delà de l'Europe et des États-Unis. Les crypto-actifs dans des pays comme le Brésil, le Salvador et d'autres ont gagné en popularité là où les institutions financières locales, les monnaies et d'autres aspects de la finance souffrent d'un niveau important de méfiance et d'un manque général de confiance. Ce phénomène est amplifié à un moment où les actifs traditionnels souffrent et où le dollar américain semble tout-puissant.



Le projet NFT Cool Cats obtient un nouvel investissement



Le projet NFT bien connu Cool Cats a bénéficié d'un nouvel investissement important de la part d'Animoca Brands. La société avait déjà une participation dans l'écosphère Cool Cats par le biais de sa filiale GAMEE, mais le nouveau partenariat fait avancer la proposition de la société NFT et de jeux.



Animoca affirme qu'elle cherche à devenir un leader dans le domaine du NFT, des jeux métaverses et des marques médiatiques. Elle a récemment bénéficié d'une nouvelle injection de capital de 110 millions de dollars de la part d'un consortium d'investisseurs. L'évaluation actuelle de la société est supérieure à 5 milliards de dollars, ce qui en fait un acteur important sur le marché. Le cours plancher des NFT Cool Cats a clairement réagi à l'annonce, ce qui n'est pas surprenant.



La nouvelle est un autre exemple encourageant de " construction de l'ours " dans un marché qui est remarquable pour la chute significative des niveaux de prix au cours des derniers mois. Les NFT ont atteint des valorisations élevées l'année dernière et nombreux sont ceux qui prévoient une baisse importante aujourd'hui. Mais les preuves sont là que la technologie et les idées qui l'entourent continuent de croître et de se développer pour l'avenir.



