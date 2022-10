Mastercard va proposer aux banques des solutions de trading des crypto-monnaies Le nouveau programme Crypto SourceTM vient compléter les services sûrs, sécurisés et fiables de Mastercard.

Mastercard présente aujourd'hui Crypto SourceTM , un nouveau programme qui doit permettre aux institutions financières de proposer des capacités et des services sécurisés de de trading des cryptoactifs à leurs clients.



Selon le Nouvel indice des paiements de Mastercard 2022 (2022 Mastercard New Payments Index), 29 % des personnes sondées au niveau mondial détiennent des crypto-monnaies à titre d'investissement. Par ailleurs, 65 % d’entre elles déclarent préférer que les services associés aux crypto-monnaies leur soient proposés directement par leur organisme financier actuel, en lequel elles ont confiance*.



En partenariat avec des prestataires de services de conservation de cryptoactifs réglementés et agréés, les institutions financières partenaires de Mastercard auront accès à une gamme complète de services d'achat, de détention et de vente de cryptoactifs sélectionnées, complétée par des services d'identité, de cybersécurité et de conseil éprouvés. Cette offre Crypto Source est complétée par la solution Mastercard Crypto SecureTM qui renforce la sécurité de l'écosystème des cryptoactifs et aide les émetteurs de cartes à se mettre en conformité avec des réglementations complexes.



Désormais, la suite Mastercard des offres liées aux cryptoactifs ciblant les banques et les fintechs propose les services suivants :

• Un support technologique et un partenariat visant à permettre l'achat, la détention et la vente de certains cryptoactifs

• La gestion de la sécurité, y compris les solutions de gestion des identités de Mastercard, l'analyse des cryptoactifs, la surveillance des transactions, la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance des clients (KYC) et les étapes du cycle de vie, la cybersécurité et les fonctionnalités biométriques.

• Des options de paiement et de rachat en crypto-monnaies proposées via toute une gamme de produits, notamment les cartes cryptos, les services d’open banking et transfrontaliers. Les institutions financières pourront également proposer des fonctionnalités supplémentaires, en utilisant la technologie de Mastercard, comme les reçus numériques et les solutions de fidélisation.

• La gestion des programmes d’affiliation crypto, notamment la conception de programmes, le développement de produits et la mise en œuvre des technologies, ainsi que l'optimisation de la commercialisation et les services de conseil en marketing. L’objectif est de proposer un support de bout en bout aux banques, aux fintechs et aux émetteurs de cartes pour mettre à leur disposition des programmes d’affiliation crypto à grande échelle.



« Chez Mastercard, la confiance est notre métier. Ce que nous annonçons aujourd'hui est une approche connectée des services qui aidera à intégrer en toute sécurité un futur milliard d'utilisateurs dans l'écosystème des crypto-monnaies. Nos récents investissements dans ce domaine, avec notamment l’acquisition de CipherTrace et d’Ekata, nous dotent d’un ensemble inédit de compétences qui nous permettent de fournir à nos clients et aux consommateurs les solutions les plus avancées du marché sur le plan technique. » a déclaré Ajay Bhalla, President, Cyber & Intelligence chez Mastercard.



Pour consolider ce programme, Mastercard élargit actuellement son partenariat en travaillant avec Paxos Trust Company, une plateforme d'infrastructure de blockchain réglementée et réputée. L’objectif de ce partenariat doit permettre à Paxos de fournir des services de négociation et de garde de crypto-actifs pour le compte des banques. Pour sa part, Mastercard mettra à contribution sa technologie pour intégrer ces capacités aux interfaces des banques, avec à la clé une expérience transparente pour le consommateur.



« Notre engagement est simple : explorer les crypto-monnaies et la technologie des actifs numériques sous-jacents pour accompagner les consommateurs dans leurs choix en matière de paiements. Aujourd’hui marque une étape passionnante dans notre stratégie crypto, qui s'appuie sur les points forts de nos activités internationales : de l’open banking, et la vérification des identités, à l’analyse et la surveillance de la fraude, en passant par les solutions de résolution des litiges. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat à long terme avec Paxos, en innovant ensemble pour apporter une technologie sûre et sécurisée aux institutions financières. Nos innovations en matière de produits cryptoactifs offriront un choix à grande échelle et continueront d'apporter des opportunités uniques aux institutions financières qui cherchent à offrir de nouveaux services de pointe à leurs clients ", a déclaré Jorn Lambert, Chief Digital Officer chez Mastercard.



« Mastercard dispose d'un puissant réseau d'institutions financières dans le monde entier. Cette offre passionnante développée par Paxos et Mastercard donnera aux institutions financières un moyen extrêmement rapide et fiable de proposer un accès sûr et digne de confiance aux consommateurs dans le monde entier. Nous sommes ravis de faire équipe avec Mastercard pour accélérer l’adoption des actifs numériques par le grand public. » a souligné Walter Hessert, Head of Strategy chez Paxos.



Au cours des dernières années, Mastercard a collaboré avec ses clients et ses partenaires pour créer de nouveaux services et solutions qui contribuent à rendre les crypto-monnaies plus accessibles, plus sûres et plus sécurisées. Ces initiatives ont été complétées par l'arrivée de nouvelles technologies grâce à l’acquisition de Finicity, Ekata, RiskRecon et CipherTrace. Cette combinaison unique de services offre aux institutions financières éligibles la possibilité de gérer directement les investissements en crypto-actifs des consommateurs. Mastercard continue également à accompagner les banques, les gouvernements et d'autres acteurs par le biais de son service de conseil en crypto-monnaies et monnaies numériques.

Mastercard Crypto Source est actuellement en phase préparatoire pour des programmes pilotes. Des informations supplémentaires sur sa disponibilité étendue seront communiquées à une date ultérieure.



Source :

*Enquête réalisée par The Harris Poll et Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics, du 21 mars au 21 avril 2022. Les entretiens en ligne ont été réalisés auprès de 35 040 adultes dans le monde (17 071 femmes et 17 969 hommes) et comprennent des échantillons représentatifs au niveau national de marchés de 5 régions géographiques.



À propos de Mastercard : www.mastercard.com

Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.



