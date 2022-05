Lombard Odier Investment Managers nomme Ruben Lubowski en tant que Chief Carbon and Environmental Markets Strategist Lombard Odier Investment Managers renforce son expertise en matière de développement durable avec la nomination de Ruben Lubowski en tant que Chief Carbon and Environmental Markets Strategist.

Une stratégie mondiale axée sur le carbone sera lancée dans les prochains mois



Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") annonce la nomination de Ruben Lubowski en qualité de Chief Carbon and Environmental Markets Strategist. Cette fonction, nouvellement créée, s'inscrit dans le cadre de la stratégie durabilité de LOIM. Elle renforce, notamment, son expertise pour soutenir ses objectifs de transition climatique dans l'ensemble de son offre d'investissement, y compris sur les marchés privés.



Basé à New York, Ruben Lubowski est expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat. Il mettra à profit sa longue expérience sur les marchés du carbone et analysera les opportunités et les risques liés à l'environnement afin de développer davantage la gamme de produits de LOIM dans le domaine du carbone et des solutions liées à la nature. LOIM prévoit de lancer sa première stratégie mondiale axée sur le carbone pour les marchés privés dans les mois à venir.



Fort de 30 ans d'expérience professionnelle et universitaire, Ruben Lubowski a occupé des postes de direction et de conseil auprès d'organisations environnementales, d'investisseurs, et plus récemment en tant qu'économiste en chef des ressources naturelles et vice-président associé pour le climat et les forêts au Environmental Defense Fund (EDF) à New York. Il est également cofondateur et conseiller spécial de l'Emergent Forest Finance Accelerator, qui gère la plateforme de la coalition LEAF, une initiative publique-privée qui a mobilisé 1 milliard de dollars US pour protéger les forêts tropicales l'année dernière.



Ruben Lubowski a conseillé des gouvernements et des actionnaires du monde entier sur la conception des marchés du carbone et a témoigné devant le Sénat américain sur le rôle des compensations forestières et agricoles. Il est également professeur adjoint à l'université de Columbia, spécialiste de la tarification du carbone et de l'analyse économique des politiques environnementales. Il a précédemment occupé des postes de professeur et d'économiste à l'université de New York et à Harvard ainsi qu'au ministère américain de l'agriculture.



En outre, Ruben Lubowski est co-auteur du manuel de la Banque mondiale et de l'ICAP sur la conception des systèmes d'échange de droits d'émission, largement utilisé par les décideurs politiques et les actionnaires du monde entier. Il est l'auteur de plus de 70 publications, articles de recherche et a remporté plusieurs prix et subventions dans le domaine de l'environnement.



Ruben Lubowski a pris ses fonctions chez LOIM le 4 avril dernier et rend compte au Dr. Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales.



Lorenzo Bernasconi, responsable des solutions climatiques et environnementales chez LOIM, a déclaré : "Ruben apporte une connaissance approfondie et une expertise inestimable sur lesquelles nous nous appuierons pour faire croitre notre offre d'investissement en carbone et solutions liées à la nature. Les marchés du carbone se développent et évoluent rapidement, sous l'impulsion de la vague d'engagements des gouvernements et des entreprises en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nous voyons dans ces marchés d'immenses possibilités d'obtenir des rendements élevés et des résultats durables. Je me réjouis de travailler avec Ruben sur le lancement, dans un avenir proche, d'une stratégie mondiale axée sur le carbone qui représentera une opportunité d'investissement intéressante pour les clients."



Jean-Pascal Porcherot, coresponsable de LOIM et associé gérant de Lombard Odier, ajoute :

"Chez LOIM, nous nous engageons à recruter des talents de premier plan dans le secteur afin d'élargir encore notre offre d'investissement durable avec une gamme complète de produits différenciés dans toutes les classes d'actifs, tant sur les marchés publics que privés. La nomination de Ruben est le reflet de nos convictions en matière d'investissement durable et nous sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe."



A propos de Lombard Odier IM

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée et prospèrent dans le monde de plus en plus complexe où nous vivons.

Nous sommes des spécialistes de l'investissement déterminés, en quête d'opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter à nos clients une plus-value réelle et durable. Nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et nous innovons par de nouvelles stratégies et de nouvelles façons d'investir.

Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements dans un avenir prévisible et au-delà. Pour les investisseurs capables de s'adapter à cette nouvelle réalité, la durabilité créera des sources d'alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d'investissement, optimisera les rendements et réduira le risque de portefeuille.

Notre équipe de spécialistes de la soutenabilité combine des sources de données sophistiquées, une rigueur académique et l'innovation technologique pour créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques accessibles à tous nos professionnels de l'investissement.

Ces éclairages uniques se reflètent dans notre gamme de plus en plus large de stratégies d'investissement soutenable alignées sur la conviction essentielle que nous devons passer d'un modèle économique gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale à un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre. C'est ce que nous avons baptisé l'économie CLICTM.

Avec plus de 160 professionnels de l'investissement répartis dans treize bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s'élevaient au 31 août 2021 à CHF 70 milliards.





