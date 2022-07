La France veut devenir un acteur majeur dans l’évolution du système des crypto-monnaies Depuis 2021, l’intérêt des États pour les crypto actifs n’a fait qu’être renforcé après l’éclat d’Elon Musk d’investir dans le bitcoin (BTC) pour 1,5 milliard de dollars et malgré, depuis, une chute de 57 % de son cours (passant de 69 000 dollars à 20 000 dollars).





MiCa , l’arbitre des crypto-monnaies



La France a contribué à l’élaboration d’un accord européen, nommé MiCa (Markets in crypto assets) qui a été voté le 14 mars 2022 par le Parlement européen et qui prendra acte fin 2023-début 2024. Cet accord vise à mieux gérer et à contrôler le système des crypto-actifs au sein de l’Union européenne. Le but de MiCa est de :

• Créer un statut de prestataires sur actifs numérique européen (PSAN)

• Protéger les investisseurs, garantir la stabilité financière et monétaire

• Lutter contre le blanchiment d’argent



La France s’infiltre dans la réglementation des crypto-actifs



Cet accord, voulu par la France, place cette dernière en pole position des pays innovants sur la question des crypto-actifs et fait de Paris une zone potentiellement attractive pour tout type d’innovations économiques en lien direct ou indirect avec les crypto-actifs. En parallèle de cet accord Mica, un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la blockchain est à l’étude. Ce texte devra permettre de réglementer et donc de contrôler l’utilisation des technologies blockchain. Il devra aussi permettre l’expérimentation de ces technologies pour les amener à atteindre un niveau de développement industriel notable. Ce régime sera mis en action fin 2022 et devrait compléter le système MiCa.



Les pays se lancent dans la course aux crypto-actifs



Si la France a commencé à se lancer dans la recherche d’investisseurs, de capitaux et de sociétés financières notamment sur les crypto-actifs, cela est dû en partie au Brexit. L’économie française se doit de générer plus d’apports financiers étrangers afin de tenir ses engagements en matière d’évolution technologique et économique. Le sous-directeur de la DGT (Direction Générale du Trésor) a d’ailleurs souligné le fait que « plusieurs milliards d’euros ont été



Comment gérer son wallet de crypto-monnaie ?



En tant qu’investisseur en crypto-actif, il est très intéressant de passer par un site de trading en ligne pour mieux contrôler ses crypto-monnaies. Il suffit pour cela de s’inscrire chez un broker en ligne et de télécharger le logiciel de trading de son choix (MT4 ou MT5 sont

