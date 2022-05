JUMP Technology et Lingua Custodia : l’automatisation des reportings multilingues pour accompagner les Asset & Wealth Managers dans leurs ambitions à l’international

Pleinement intégré à la plateforme de JUMP Technology, le module JUMP Reporting permet d’automatiser l’ensemble des processus de reporting des Asset et Wealth Managers : acquisition des données en multisources, contrôle de la qualité des données, calcul d’indicateurs de risque et de performance (attribution de performance en Equity et en Fixed Income), validation des reportings, gestion des commentaires, génération et diffusion multicanal des reportings.



Grâce à la connectivité native via API REST entre les deux solutions, les utilisateurs de la plateforme logicielle JUMP peuvent désormais bénéficier de la technologie Machine Learning de la solution de Lingua Custodia pour automatiser la traduction des reportings clients (factsheets, rapport mensuel mandats, etc.), réglementaires (KID, PRIIPS, ESG, etc.) et internes.



Cette collaboration innovante permet aux gestionnaires d’actifs de réduire les coûts de production et les risques opérationnels, ainsi que d’améliorer la performance des équipes reporting.



« La solution de linguistique financière Lingua Custodia s’intègre rapidement et parfaitement à notre module first-in class JUMP Reporting, grâce à notre architecture ouverte reposant sur les technologies Cloud, Web et API REST. » Emmanuel Fougeras, CEO de JUMP Technology.



« Notre expertise en Traitement Automatique des Langues (NLP) nous permet d’apporter la dernière brique d’automatisation afin de renforcer la fluidité et l’efficience opérationnelle de la production de reporting ». Olivier Debeugny, CEO de Lingua Custodia



A propos de JUMP Technology

JUMP Technology est un éditeur de logiciels 100% dédié aux acteurs de la gestion d’actifs : Sociétés de Gestion, Banques Privées, Family Offices, Assureurs, Institutionnels, Dépositaires, etc.

Tout en adressant les spécificités de chaque acteur, la solution JUMP couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, pour tout type d’instrument financier, dans une plateforme logicielle unique Data + Core Front-Middle-Back + Reporting. Son approche modulaire permet d’apporter une solution aussi bien sur un périmètre précis (PMS, OMS, Reporting, Data Management, Performance Attribution, NAV, Compliance, Accounting, etc.) que sur l’ensemble de la chaine Front-to-Back.

JUMP Technology est présent à travers toute la zone EMEA. Sa plateforme peut être déployée en On Premise ou dans le Cloud et s’adapte aux acteurs de toute taille.

www.jump-technology.com



A propos de Lingua Custodia

Lingua Custodia – le gardien de la langue en latin - est une Fintech experte du Traitement Automatique des Langues (NLP) appliqué à la linguistique financière depuis plus de 10 ans. Implantée en France et au Luxembourg, elle propose une centaine de moteurs de traduction spécialisés par type de documents financiers en neuf langues (Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais et Portugais). Elle compte les plus grandes institutions françaises et internationales parmi ses clients.

La société est labelisée par Finance Innovation depuis 2014 et membre fondateur de France Fintech en 2015. En 2018, elle rejoint la LHoFT (Luxembourg House of Financial Technologies), ainsi que le Village by CA. En 2019, elle intègre Techquartier (Francfort). Depuis 2020, elle fait également partie du Réseau des Entreprises de la Défense (RED) du Ministère des Armées.

www.linguacustodia.finance