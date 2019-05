Entretien d’embauche : 5 conseils essentiels pour le réussir

Aussi, faire bonne première impression auprès d’un recruteur grâce à son CV, sa lettre de motivation ou pendant l’entretien téléphonique est un premier « combat ». Confirmer cette impression lors de l’entretien de recrutement, un deuxième. Dans ce moment de stress, l’attitude compte tout autant que les compétences. Le cabinet de recrutement Robert Half dévoile les attentes des recruteurs et vous conseille sur 5 points essentiels et différenciants.



1. Être à l’heure : La réussite d’un entretien commence par la ponctualité du candidat. Il est essentiel d’arriver à l’heure, muni de son CV imprimé et de quoi prendre des notes. Certaines entreprises demanderont de remplir un questionnaire en ligne suivant ce qui a été traité pendant l’entretien ou de le résumer. Être à l’heure en entretien sera un gage de professionnalisme et de motivation.



2. Porter une tenue adaptée au métier : L’entretien d’embauche représente la première rencontre avec le potentiel futur employeur. L’image donnée par le candidat est donc très importante. Elle reflètera son envie d’intégrer l’entreprise ainsi que sa connaissance de sa culture. Il est donc impératif de privilégier une tenue sobre et soignée, en accord avec les l’image et les valeurs de l’entreprise.



3. Être préparé : Un candidat qui s’est renseigné sur l’entreprise ainsi que la nature de son poste marquera des points. Cela permettra non seulement de mettre en adéquation son expérience avec ce qui est recherché pendant son discours, mais aussi d’avoir une attitude engageante, agile et proactive face au recruteur. De ce fait, il est essentiel de tenir un discours factuel et synthétique, illustré d’exemples concrets.



4. Démontrer un intérêt et de la curiosité : Un entretien d’embauche est avant tout un échange. Un candidat décontracté, capable d’exprimer sa capacité à travailler en équipe et créer un lien social se montrera séduisant au regard des recruteurs. Le relationnel est primordial en entreprise. Poser des questions sur l’équipe, les attentes du manager, les missions ou encore l’environnement font preuve de curiosité, d’ouverture et d’engagement, ce qui plait et donne envie au recruteur d’en savoir davantage.



5. Soigner son attitude : Dès l’arrivée dans l’entreprise, les recruteurs analysent les comportements et la communication non-verbale des candidats : posture, expressions faciales, gestes, intonation de la voix, poignée de mains. Ceux-ci seront les seuls éléments renvoyant à sa personnalité. Un candidat cordial, à l’écoute active et attentif à son interlocuteur marquera de ce fait davantage de points. Par ailleurs, les recruteurs se sentent en confiance lorsque le candidat maintient un regard droit, garde une posture assurée et dynamique et se montre souriant.



A propos de Robert Half

Fondé en 1948, le groupe Robert Half, pionnier du recrutement spécialisé temporaire et permanent, est aujourd’hui leader mondial de ce secteur pour tous les métiers de la finance, de la comptabilité, du juridique, fiscal et Ressources Humaines, de la technologie, du digital et de l’assistanat.

• Présent à Paris-La Défense, Versailles, Stade de France, Massy, Lyon, Aix-en-Provence.

• Compte plus de 300 bureaux dans le monde.