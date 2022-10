Cryptomonnaies : quels sont les conseils à suivre pour éviter les arnaques Ces dernières années, les crypto-monnaies ont connu une croissance considérable, ce qui en fait une option d'investissement lucrative.





Comme la possession de crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum augmente parmi les consommateurs, les escroqueries de ce type continueront à proliférer, mettant vos actifs numériques en danger. Heureusement, vous pouvez réduire considérablement le risque de perdre de l'argent à cause des escroqueries liées aux crypto-monnaies en suivant quelques étapes simples.



Effectuez vos propres vérifications



En tant que potentiel investisseur, vous devez faire des recherches sur les sites Web que vous utilisez. Cela vous permettra de vous assurer qu'ils sont sécurisés comme



Ne laissez pas leur niveau d'influence affecter votre décision sans faire vos propres recherches. Comme pour tout investissement, il est souvent risqué de faire confiance à un soi-disant expert, en particulier dans une classe d'actifs émergente comme les monnaies numériques. Recherchez plutôt des sources d'information impartiales et des organismes de recherche réputés offrant des conseils clairs en matière de risque et de récompense.



Protégez votre porte-monnaie virtuel



Si vous achetez des monnaies virtuelles et que vous les stockez dans un



De plus, les consommateurs possédant des actifs cryptographiques doivent prendre des mesures de précaution pour assurer la sécurité de leurs portefeuilles virtuels. Il existe des histoires d'horreur parmi les investisseurs qui ont perdu l'accès à leurs portefeuilles numériques.



Ne partagez jamais votre clé privée ou votre phrase de démarrage avec quiconque. Vous pouvez même prendre une mesure de sécurité supplémentaire en stockant ces informations personnelles hors ligne. Utilisez l'authentification multifactorielle chaque fois que possible pour réduire le risque de devenir la prochaine victime du vol de portefeuille virtuel.



Faites attention à l'activité de phishing



Les escroqueries par ingénierie sociale sont un autre moyen courant pour les escrocs de s'emparer de vos jetons de crypto-monnaie. Avec les tentatives d'hameçonnage, les escrocs ciblent les détenteurs de crypto-monnaies et leurs portefeuilles en ligne. Les escrocs envoient parfois des courriels contenant des liens vers des sites Web frauduleux où ils espèrent que vous saisirez les informations de votre clé privée. À partir de là, les pirates ont accès à toutes les crypto-monnaies de la victime.



Le phishing fait partie des types d'attaques les plus répandus à l'ère numérique, et il est désormais devenu un risque important pour les détenteurs de crypto-actifs. Veillez à lire l'URL pour vous assurer qu'il s'agit d'un site Web légitime. Certaines escroqueries par hameçonnage essaient d'être rusées en changeant un ou deux caractères d'une adresse Web pour qu'elle paraisse toujours légitime. Un autre conseil pour réduire vos chances de vous faire prendre dans une arnaque de phishing est d'avoir un bon programme anti-virus sur votre ordinateur.



Engagez un conseiller financier en crypto-monnaies



Envisagez de faire appel à un conseiller financier qui comprend les opportunités et les risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées avec votre argent. Un nombre croissant de conseillers financiers ont obtenu des désignations avancées pour démontrer leurs connaissances et leur engagement à aider les clients à investir dans des investissements liés à la blockchain.



Deux titres de compétences à rechercher chez un conseiller sont le conseiller certifié en actifs numériques et le certificat en blockchain et actifs numériques. Ces qualifications relativement nouvelles couvrent plusieurs des aspects critiques de la classe d'actifs, notamment la technologie blockchain et la finance décentralisée. Les qualifications donnent aux investisseurs l'assurance que le conseiller possède un niveau élevé de connaissances sur les crypto-monnaies et peut s'exprimer avec autorité.



Se faire accompagner par un conseiller pourrait être le meilleur moyen d'éviter une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies.

En raison de leur utilisation dans les banques et institutions financières, l'attention est de plus en plus tournée vers les crypto-monnaies, et des milliers d’internautes y voient un excellent moyen de gagner de l'argent.Comme la possession de crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum augmente parmi les consommateurs, les escroqueries de ce type continueront à proliférer, mettant vos actifs numériques en danger. Heureusement, vous pouvez réduire considérablement le risque de perdre de l'argent à cause des escroqueries liées aux crypto-monnaies en suivant quelques étapes simples.En tant que potentiel investisseur, vous devez faire des recherches sur les sites Web que vous utilisez. Cela vous permettra de vous assurer qu'ils sont sécurisés comme TeslaCoin vivre et qu'ils ont une solide réputation en matière de protection de leurs clients. En outre, les célébrités et les sportifs de haut niveau reçoivent souvent des sommes considérables pour promouvoir une crypto-monnaie particulière.Ne laissez pas leur niveau d'influence affecter votre décision sans faire vos propres recherches. Comme pour tout investissement, il est souvent risqué de faire confiance à un soi-disant expert, en particulier dans une classe d'actifs émergente comme les monnaies numériques. Recherchez plutôt des sources d'information impartiales et des organismes de recherche réputés offrant des conseils clairs en matière de risque et de récompense.Si vous achetez des monnaies virtuelles et que vous les stockez dans un portefeuille cryptographique , vous devez être absolument certain que votre portefeuille numérique a été développé par une société réputée ayant de solides antécédents. Vous ne voulez pas donner les informations d'identification de votre portefeuille à qui que ce soit, et vous devriez éviter de vous y connecter sur un réseau wifi public.De plus, les consommateurs possédant des actifs cryptographiques doivent prendre des mesures de précaution pour assurer la sécurité de leurs portefeuilles virtuels. Il existe des histoires d'horreur parmi les investisseurs qui ont perdu l'accès à leurs portefeuilles numériques.Ne partagez jamais votre clé privée ou votre phrase de démarrage avec quiconque. Vous pouvez même prendre une mesure de sécurité supplémentaire en stockant ces informations personnelles hors ligne. Utilisez l'authentification multifactorielle chaque fois que possible pour réduire le risque de devenir la prochaine victime du vol de portefeuille virtuel.Les escroqueries par ingénierie sociale sont un autre moyen courant pour les escrocs de s'emparer de vos jetons de crypto-monnaie. Avec les tentatives d'hameçonnage, les escrocs ciblent les détenteurs de crypto-monnaies et leurs portefeuilles en ligne. Les escrocs envoient parfois des courriels contenant des liens vers des sites Web frauduleux où ils espèrent que vous saisirez les informations de votre clé privée. À partir de là, les pirates ont accès à toutes les crypto-monnaies de la victime.Le phishing fait partie des types d'attaques les plus répandus à l'ère numérique, et il est désormais devenu un risque important pour les détenteurs de crypto-actifs. Veillez à lire l'URL pour vous assurer qu'il s'agit d'un site Web légitime. Certaines escroqueries par hameçonnage essaient d'être rusées en changeant un ou deux caractères d'une adresse Web pour qu'elle paraisse toujours légitime. Un autre conseil pour réduire vos chances de vous faire prendre dans une arnaque de phishing est d'avoir un bon programme anti-virus sur votre ordinateur.Envisagez de faire appel à un conseiller financier qui comprend les opportunités et les risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées avec votre argent. Un nombre croissant de conseillers financiers ont obtenu des désignations avancées pour démontrer leurs connaissances et leur engagement à aider les clients à investir dans des investissements liés à la blockchain.Deux titres de compétences à rechercher chez un conseiller sont le conseiller certifié en actifs numériques et le certificat en blockchain et actifs numériques. Ces qualifications relativement nouvelles couvrent plusieurs des aspects critiques de la classe d'actifs, notamment la technologie blockchain et la finance décentralisée. Les qualifications donnent aux investisseurs l'assurance que le conseiller possède un niveau élevé de connaissances sur les crypto-monnaies et peut s'exprimer avec autorité.Se faire accompagner par un conseiller pourrait être le meilleur moyen d'éviter une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies.









Articles similaires < > Le prix de l’ETH est-il sous-évalué depuis The Merge ? Réglementations MiCA et TFR : les acteurs des marchés de crypto-actifs entrevoient le bout du tunnel ClinicalSquared Partners with Solve.Care to Create Web3 Health Networks on the Blockchain