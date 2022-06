Coinhouse lève 40M€ et ancre son positionnement de 1ère cryptobanque européenne Coinhouse, le pionnier français de l’investissement dans les crypto-actifs, a bouclé un tour de table de 40 millions d’euros.

Parmi les investisseurs : la banque ODDO BHF, les fonds d’investissement True Global Ventures, Tioga Capital, XAnge Siparex Innovation, Raise Ventures, CF Partners, ConsenSys, Expon Capital ainsi que plusieurs grandes familles et chefs d'entreprises français. Cette levée de fonds va permettre d’accélérer le développement de l’offre de services de Coinhouse auprès des particuliers et des entreprises en Europe.

Coinhouse a quadruplé ses effectifs en moins de 2 ans et se positionne comme la première plateforme d’accompagnement des particuliers et des entreprises, leur permettant d’investir simplement dans une cinquantaine de crypto-actifs ainsi que dans des produits de gestion de l’épargne en crypto.



A travers son application mobile grand public et son service de Banque Privée Crypto unique en Europe, Coinhouse se différencie en proposant une offre de service transparente et adaptée à chacun :

• Un service client composé d’experts en crypto, ouvert à tous, basé à Paris, multilingue et accessible par mail et téléphone,

• Une équipe des chargés d’affaires et d’experts dédiée aux clients entreprises,

• Des produits de gestion de l’épargne en crypto uniques, comme le Livret Crypto et la Gestion Pilotée,

• Une offre de dépositaire crypto pour les investisseurs institutionnels et les Grands Comptes.



En parallèle, le leader français des crypto-actifs poursuit sa forte croissance en diversifiant son offre de service pour répondre aux besoins de nouveaux clients sur ce marché encore émergent. Depuis le début de l’année 2022, Coinhouse s’ouvre au monde du paiement en crypto et aux besoins des marques et des marchands qui adressent le Web3 (un internet basé sur la décentralisation et la propriété).



En tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques enregistré en France et au Luxembourg, Coinhouse a ainsi accompagné plus de 20 grandes marques françaises et internationales en leur permettant d’acquérir et conserver en toute sécurité des terrains dans des Metaverses, ou d’accepter des paiements en crypto convertis immédiatement en euros pour la vente d’objets ou de NFT, sans avoir à gérer la complexité d’un portefeuille ou la gestion comptable d’actifs volatiles.



Cette levée de 40 millions d’euros permettra à Coinhouse de :

• Développer son activité de gestion d’actifs en crypto, au delà des produits déjà existants,

• Rendre accessible et intuitif le paiement en crypto aussi bien pour les particuliers que les entreprises,

• Accélérer son expansion internationale et étudier des opportunités de croissance externe,

• Faciliter le développement du Web3 en simplifiant les transactions et la gestion des actifs digitaux.



“Je suis fier de notre équipe et du chemin parcouru en 5 ans. Nous sommes passés de 5 collaborateurs à plus de 100, d’une activité de change crypto, filiale de Ledger, à une scale-up indépendante qui a levé au total près de 50 M€ avec des investisseurs de renom français et internationaux, dont une banque européenne. Les acteurs traditionnels du monde financier et les investisseurs en capital commencent à saisir l’énorme potentiel du marché des cryptos, et cela malgré ses cycles et les soubresauts liés à son potentiel d’innovation et sa jeunesse. L’avenir des services financiers, des paiements et du Web3 passera par le développement des cryptos et donc inéluctablement par celui des acteurs tels que Coinhouse qui les rendent accessibles et utilisables par tous” explique Nicolas Louvet, co-fondateur et CEO de Coinhouse.



Benoît Claveranne, Chief Transformation & Development Officer de ODDO BHF, déclare : « Nous nous réjouissons à l’idée d'accompagner Coinhouse, fleuron français de l'écosystème des crypto-actifs, dans cette nouvelle étape de leur croissance. Nous sommes convaincus que les technologies blockchain vont redéfinir les contours de nombreuses industries, dont la finance. »



Nicolas Priem, Managing Director & CIO de TIOGA, ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir Nicolas et l'équipe de Coinhouse dans leur plan de croissance. Nous pensons que Coinhouse, grâce à son approche " regulatory first " et à l'élargissement de son offre de produits, occupe une position unique en Europe pour faciliter la prochaine vague d'adoption massive des crypto-actifs.»



Alexis Du Peloux, Partner de XAnge Siparex , déclare :« Coinhouse est désormais sur la route pour devenir l’un des leaders européens avec cette levée d’une dimension nouvelle. Nicolas et son équipe participent à l'essor des cryptos et continueront à prendre une part active dans l'adoption de celles-ci »



Frank Desvignes, Partner de True Global Ventures, déclare : « Dans le contexte de marché actuel, True Global Ventures saisit l’opportunité de re-investir dans Coinhouse pour accélérer le développement du modèle de cryptobanque en Europe orienté autour d’un service d’accompagnement de qualité et de produits d’investissement adressant de nouveaux segments de clientèles dont les family offices et les entreprises. »



A propos de Coinhouse

Coinhouse est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), acteur de référence en France pour l’investissement en crypto-actifs des particuliers et des entreprises. Entreprise française créée en 2015, Coinhouse propose des services de gestion et de transactions sur 50 crypto-actifs avec des frais à 1% sur les échanges crypto-crypto et un service client multilingue accessible à tous les investisseurs européens.



A propos de Coinhouse Custody Services

Coinhouse Custody Services est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg, spécialisé dans les services de conservation hautement sécurisés pour les clients institutionnels, les entreprises et les HNWI.

coinhouse.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Renforcer les chaînes d'approvisionnement dans un monde incertain IDEAT Editions rejoint le groupe de média I/O Media Pimster lève 2M€ pour réinventer la relation client des marques dans le post-achat