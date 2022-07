Clearlake Capital et TA Associates finalisent l'acquisition de Kofax L'acquisition va accélérer la croissance et l'innovation de la plateforme logicielle d'automatisation intelligente, des solutions et des fonctionnalités cloud de Kofax.

Kofax® (ou "la Société"), acteur majeur dans le domaine des logiciels d'automatisation intelligente pour la transformation numérique, vient d'annoncer que Clearlake Capital Group, L.P. (avec ses sociétés affiliées, "Clearlake") et TA Associates ("TA") ont finalisé le rachat de ladite Société auprès de Thoma Bravo. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



"La demande du marché en matière de transformation numérique continue de s'accélérer, les entreprises souhaitant créer davantage de compétitivité et se démarquer plus hardiment de leurs concurrents ", déclare Reynolds C. Bish, Directeur général de Kofax." Kofax a investi dans ses logiciels et ses solutions pour répondre aux besoins de transformation numérique des clients, ainsi que pour simplifier les déploiements et l'interopérabilité du cloud, étendre l'IA et le machine learning, et améliorer les expériences utilisateur afin de démocratiser l'automatisation pour les développeurs métier . Nous remercions Thoma Bravo pour son partenariat durant les cinq dernières années et nous sommes très enthousiastes pour la prochaine phase de notre aventure avec Clearlake et TA. Grâce à leur expérience dans la gestion de la croissance par l'innovation et l'expansion, Kofax continuera à faire progresser ses logiciels et solutions, à étendre ses services cloud et à mettre en œuvre sa stratégie de développement."



Basée à Irvine, en Californie, Kofax fournit une plateforme logicielle d'automatisation intelligente permettant aux entreprises de réaliser leur transformation numérique grâce à l'intelligence documentaire, l'orchestration des processus, l'IA, les services cognitifs et la connexion à d'autres applicatifs logiciels. En associant des fonctionnalités qui répondent à une multitude de cas d'utilisation, Kofax propose aux clients une expérience logicielle low-code qui se traduit par des solutions performantes. De ce fait, les clients de Kofax ont pu atteindre leurs objectifs plus rapidement tout en bénéficiant d'un retour sur investissement plus rapide.



"Nous avons été fortement impressionnés par ce que Reynolds et son équipe ont accompli pour faire évoluer et transformer Kofax en une plateforme de bout en bout dans le domaine des logiciels d'automatisation des workflows, notamment au moment où les clients envisagent de plus en plus de procéder à une transformation numérique de leurs activités", déclare Behdad Eghbali, cofondateur et associé gérant, et Paul Huber, directeur général, de Clearlake. "Avec l'acquisition clôturée, nous sommes impatients de nous associer à la société pour tirer parti de notre cadre O.P.S.® et accélérer les investissements dans la technologie basée sur le cloud, parallèlement aux projets de croissance des produits en matière d'automatisation robotisée des processus et de machine learning, en vue d'offrir davantage de valeur aux clients, aux collaborateurs et aux actionnaires."



Harry Taylor, directeur général, et Mike Libert, directeur chez TA ajoute : " Nous sommes ravis de finaliser l'acquisition de Kofax et, avec Clearlake, de commencer notre nouveau partenariat avec Reynolds et son équipe. Nous partageons une vision pour la prochaine phase de croissance de Kofax, et nous pensons que notre solide expérience du secteur, nos connaissances opérationnelles et nos compétences à valeur ajoutée renforceront et développeront la plateforme de Kofax."



J.P. Morgan, Jefferies LLC, Arma Partners et Crédit Suisse ont servi de conseillers financiers à TA et Clearlake. J.P. Morgan a dirigé le financement commun de cette acquisition, avec Crédit Suisse, UBS, Jefferies LLC, Blackstone, PSP Partners, Security Benefit et Brinley agissant en qualité de co-arrangeurs du financement. Kirkland & Ellis et Sidley Austin ont fourni des conseils juridiques à TA et Clearlake.



A propos de Kofax

Kofax permet aux entreprises de travailler dès maintenant avec les outils du futur (« Work Like Tomorrow »). La plateforme d’automatisation intelligente et les solutions logicielles Kofax contribuent à la transformation digitale des processus métier impliquant un grand nombre de documents. Grâce à la combinaison des fonctionnalités d'orchestration des processus, de capture cognitive, de RPA (Automatisation robotisée des processus), de gestion des impressions, d'analyse et de mobilité, les clients gagnent en agilité et en résilience. Ils s’octroient un avantage concurrentiel et augmentent leur croissance et la rentabilité, tout en atténuant les risques de non-conformité.

kofaxfrance.fr



À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui gère des entreprises intégrées à travers des stratégies de capital-investissement, de crédit et autres stratégies connexes. Avec une approche sectorielle, la société cherche à s'associer aux équipes de direction en fournissant un capital confiance à long terme aux entreprises qui peuvent bénéficier de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs cibles de la société sont la technologie, l’industrie manufacturière et la grande consommation. Clearlake gère actuellement plus de 72 milliards de dollars d'actifs et s’entoure d'investisseurs expérimentés ayant dirigé ou codirigé plus de 400 investissements. Le siège de la société se trouve à Santa Monica, en Californie, et elle possède des filiales à Dallas, au Texas, à Londres, au Royaume-Uni et à Dublin, en Irlande.

www.clearlake.com



À propos de TA Associates

TA est une société de capital-investissement de premier plan, orientée vers la croissance mondiale. Elle se concentre sur cinq secteurs clés – la technologie, la santé, les services financiers, la grande consommation et les services aux entreprises - et investit dans des entreprises rentables et en pleine croissance – 560 à ce jour à travers le monde - offrant des perspectives de croissance durable. En tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche à long terme et utilise ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer de la valeur durable au sein d’entreprises axées sur la croissance, de grande qualité. TA a levé 47,5 milliards de dollars de capital depuis sa fondation en 1968. La société compte plus de 110 professionnels de l'investissement basés à Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong.

www.ta.com



