American Express propose Apple Pay à ses clients en France

« Nous sommes très heureux de proposer Apple Pay, une solution innovante et sécurisée, qui vient compléter l’offre de service d’American Express pour ses clients en France. Nous sommes convaincus que nos clients accueilleront favorablement ce nouveau service », déclare Caroline Gaye, Directrice générale d’American Express Cartes France.



Pour utiliser Apple Pay, les porteurs de carte doivent simplement ajouter leur carte American Express dans l’application Wallet. Ils peuvent ensuite régler leurs achats avec Apple Pay dans tous les points de vente où le paiement sans contact American Express est activé.



La sécurité et la protection des données personnelles sont au coeur des préoccupations d’American Express et d’Apple Pay. Lorsque les clients utilisent leur carte American Express avec Apple Pay,

les données de leur carte ne sont stockées ni sur leur téléphone ni sur les serveurs Apple. Un code de transaction unique est créé lors de chaque paiement.



Apple Pay est facile à configurer et les utilisateurs bénéficient de toutes les garanties, services et avantages liés à leur carte American Express. En magasin, Apple Pay est disponible sur les iPhone

SE, iPhone 6 ou plus récents et sur les Apple Watch. Les paiements en ligne sur les applications et sites web acceptant Apple Pay sont simples à effectuer grâce à Touch ID ou la reconnaissance

faciale proposée sur l’iPhone X.



A propos d’American Express

American Express Company est un groupe international présent dans le voyage et les services financiers. Fondé en 1850, il occupe des positions de premier plan dans les cartes de paiement et de crédit, le voyage et les produits d’assurance. American Express est à la fois un réseau d’acceptation et la première société non bancaire émettrice de cartes de paiement au monde, en termes de nombre de cartes (plus de 112 millions de cartes en circulation à fin 2017).

americanexpress.fr