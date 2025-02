NFT Paris, rendez-vous les 13 et 14 février pour la 4ème édition

ApeChain met à l’honneur les créateurs innovants de sa plateforme pour cette édition. Les visiteurs pourront découvrir une exposition exclusive présentant le travail de plus d’une douzaine de créateurs de renom. L’occasion idéale pour plonger dans leurs projets et explorer les possibilités offertes par ApeChain.



Crypto Blockchain Industries (CBI), entreprise française cotée sur Euronext et spécialisée dans les jeux vidéo, la blockchain et les cryptomonnaies, annonce le lancement d’une nouvelle collection de bijoux numériques en collaboration avec des designers et Brilliantcrypto. Ce projet sera dévoilé sur scène dès le premier jour du salon, mettant en avant l’authenticité des pierres précieuses numériques et leur intégration dans l’industrie joaillière.



The Sandbox présentera son métavers révolutionnaire, où les utilisateurs peuvent jouer, créer et posséder leurs créations via des NFTs. Les visiteurs pourront profiter d’offres exclusives, dont des réductions sur des avatars de collections spéciales de Paris Hilton et Snoop Dogg. L’événement mettra également en avant une vente aux enchères virtuelle de LAND, offrant la chance d’acquérir une parcelle du métavers.



10101.art transforme le marché de l’art en rendant la co-propriété d’œuvres majeures accessible à tous. Grâce à la blockchain, chacun peut posséder une part authentifiée d’un chef-d’œuvre de Picasso, Warhol, Dali ou Banksy. Ses œuvres, exposées à la Monada Art Gallery de Dubaï, allient art classique et innovation pour un marché plus transparent.



Une nouveauté cette année, NFT Paris accueille pour la première fois un stand dédié à l’immobilier, représenté par le Club France Immo. Ce collectif, qui regroupe aménageurs, investisseurs, start-up et autres acteurs du secteur, explore les opportunités offertes par le Web3, un domaine émergent et en pleine croissance dans l’immobilier.



Les sponsors de l’édition 2025, parmi lesquels on peut citer ApeCoin, Magic Eden, Polkadot, Tesla, The Sandbox et VanEck, témoignent de leur engagement envers l’innovation et le développement de l’écosystème Web3. Des entreprises de renom comme Amazon, Coinbase, Google, OpenAI, LVMH, Microsoft et Société Générale, ainsi que des start-up pionnières et des créateurs visionnaires, entendent s’investir ainsi, pour ensemble, contribuer à façonner l’avenir d’une économie décentralisée.