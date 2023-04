Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Banque Richelieu fait évoluer sa gouvernance Afin d’accompagner son développement, le Conseil de Surveillance de Banque Richelieu France et le Conseil d’Administration de Banque Richelieu Monaco ont approuvé, sous réserve de l’agrément des régulateurs français et monégasque, les évolutions de gouvernance suivantes : La nomination de Sylvain Fondeur en qualité de Président du Directoire ; la nomination de Thomas Lhuillier en qualité de Directeur Général et Dirigeant Effectif ; la nomination de Slim Jaziri en qualité de Directeur Général Délégué et Dirigeant Effectif ; - La nomination de Nicolas Rajner en qualité de Chief Investment Officer

BANQUE RICHELIEU FRANCE

Nomination de Sylvain Fondeur en qualité de Président du Directoire.

40 ans, diplômé d’un Master Finance à la Neoma Business School, Sylvain Fondeur dispose d’une expérience de plus de 10 ans en Audit et M&A. Il débute sa carrière en 2007 au sein du pôle gestion d'actifs de PwC Luxembourg et rejoint PwC France en 2010 en tant que Senior Manager au sein du département Transaction Services. Spécialisé dans les opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers, Sylvain rejoint la Compagnie Financière Richelieu à sa création en 2018

en tant que CFO, poste qu’il occupe toujours à ce jour, et devient également Membre du Directoire de Banque Richelieu France en 2019.



BANQUE RICHELIEU MONACO

Nomination de Thomas Lhuillier en qualité de Directeur Général et Dirigeant Effectif.

40 ans, diplômé de la Victoria University of Wellington et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thomas Lhuillier démarre sa carrière en 2006 au Crédit Foncier de France et prend, en 2008, la direction de la clientèle anglophone de la branche monégasque. En 2011, il intègre le groupe Société Générale au poste de Développeur auprès d’une clientèle UHNWI internationale. Il contribue ainsi au développement commercial de Société Générale Private Banking Monaco avant de piloter le financement immobilier en 2014, puis la direction du développement en 2015. En 2017, il est nommé Directeur commercial. Il quittera ses fonctions en 2018 afin de prendre la direction générale adjointe de Banque Richelieu Monaco. Fort de son expérience de la banque privée internationale, de sa connaissance de la place financière monégasque et de ses compétences en matière de Gestion Privée, Thomas Lhuillier a pour mission de piloter la stratégie de croissance de Banque Richelieu Monaco.



Nomination de Slim Jaziri en qualité de Directeur Général Délégué et Dirigeant Effectif

42 ans, ingénieur en Télécoms et titulaire d’un Master en Finance de marché, Slim Jaziri débute sa carrière en 2004 en tant qu'ingénieur d’études et de développement IT. Il intègre en 2007 le Groupe Société Générale où il occupe successivement les postes d’ingénieur en recherche quantitative, responsable d’un pôle de modélisateurs des risques de crédit et de marché puis Senior Credit Officer en charge de la supervision des risques sur les financements corporate à l’international. Il a ensuite été Directeur des Risques de Société Générale Private Banking Monaco. En 2018, il intègre la Compagnie Financière Richelieu à sa création en tant que Directeur des Risques du Groupe Richelieu.

Dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général Délégué de Banque Richelieu Monaco, Slim Jaziri sera particulièrement en charge des Opérations, de la Trésorerie, de l’IT, des Ressources Humaines, du Juridique et des Fonctions régaliennes.



Nomination de Nicolas Rajner en qualité de Chief Investment Officer

Nicolas Rajner, 41 ans, est titulaire d'un Master en Investment Management de la City University, Bayes Business School à Londres. Il dispose de plus de 19 ans d'expérience sur les marchés financiers notamment chez BNP Paribas Asset Management, ETF Securities Ltd et plus récemment HSBC Private Bank (Monaco) en tant que Head of Investment Management. En 2018, Nicolas Rajner rejoint Banque Richelieu Monaco en tant que Head of Advisory, puis est nommé Deputy CIO en 2021. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment en charge le déploiement de la stratégie d’investissement dans le cadre des mandats de gestion discrétionnaire et advisory.



« Je suis heureux de ces nominations de talents et je suis confiant dans leurs capacités à poursuivre le développement positif et durable du Groupe Richelieu, aux côtés de tous nos collaborateurs, investis dans notre succès. Je leur souhaite une belle réussite dans les futurs challenges » déclare Jacques-Henri David, Directeur Général de la Compagnie Financière Richelieu.



A fin décembre 2022, le Groupe a atteint son objectif de 5,6 milliards d’euros d’encours sous gestion grâce à la performance de la collecte commerciale, ainsi que 8 millions d’euros de résultat net, soit une augmentation de 128% par rapport à 2021 et une augmentation de 28% par rapport à son budget. Il affiche un ratio de solvabilité (CET1) de 25,5%.







Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d’une compagnie financière holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu, de deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco, et d’une société de gestion, Richelieu Gestion.



A propos de Groupe Richelieu

Nous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu. Banque Richelieu regroupe aujourd’hui 3 entités, totalement tournées vers leurs clients et s’adaptant en permanence à leurs demandes avec une rapidité d’exécution reconnue :

● Banque Richelieu France : banque privée qui offre un service patrimonial complet de conseil et de gestion

sur-mesure

● Banque Richelieu Monaco : banque privée boutique pour les grandes fortunes internationales

● Richelieu Gestion : la société de gestion qui offre des solutions de gestion internationales, multithématiques et durables, en Gestion Collective et Gestion sous mandat.



2023 marque les 5 ans de notre Groupe dans sa structure actuelle. Cinq années d’optimisation, de construction, de création de synergies qui font qu’aujourd’hui nous disposons de fondamentaux solides.

