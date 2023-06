French Tech Finance Partners : Jean-Noël Barrot a retenu 42 propositions du rapport remis fin avril.

Désignation chaque année d'une Capitale Française de la Tech en région, mise en place d'un label deeptech pour les start-ups et les fonds, inclusion de représentants de fonds d'investissement aux déplacements officiels à l'étranger ou encore l'audit et l'actualisation du statut de licorne afin d'accéder au aux indices Next40/FT120... Voici une "petite" partie des 42 recommandations soumises par le groupe French Tech Finance Partners retenues avec implémentation immédiate par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.Annoncé en décembre 2022 par Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Jean-Noël BARROT, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, et lancé en janvier 2023, le French Tech Finance Partners, instance de 16 membres représentative des acteurs investissant dans la tech française, devrait publier son premier rapport sous peu, celui remis à Jean-Noël BARROT début avril et dont le contenu a été dévoilé dans Les Echos fin avril.Un rapport qui contient 92 recommandations visant à renforcer l'écosystème tech français. Il est le fruit de trois mois de travail des quatre sous-groupes chargés chacun d'un sujet clé pour la tech : le financement des startups en région, le financement de la deeptech, l’attractivité de la tech française, et les critères de sélection des programmes French Tech Next40/FT120.Selon le communiqué, Le Ministre a remercié les membres pour leur implication au service de l’intérêt général, et a d’ores et déjà indiqué que de nombreuses recommandations seraient retenues pour une mise en place rapide dans les prochains mois : 42 recommandations sont ainsi validées dont 27 seront implémentées immédiatement, et 15 instruites rapidement.Autre annonce glissée, la prolongation de la collaboration de l'instance French Tech Finance Partners, au-delà de ce rapport. Au cours du deuxième semestre 2023, les 16 professionnels devront instruire de nouveaux sujets comme : : la gestiondes difficultés de financement ; les voies d’exit pour les startups ; l’ESG au sein de la tech.Comme précisé : "

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.