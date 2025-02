73 Strings : une série B à 55 millions de dollars menée par Goldman Sachs

73 Strings, la plateforme de renseignement financier s'appuyant sur l'IA pour extraire, veiller et valoriser des données dans le domaine de la gestion d'actifs, vient de dévoiler une série B menée par Goldman Sachs.

Petite nouveauté par rapport à la série A qui s'est déroulée il y a un an et demi : cette fois-ci le montant de la levée a été dévoilé.

La startup IA fondée à Paris en septembre 2020, vient donc de réunir 55 millions de dollars auprès de Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, avec un investissement continu de Blackstone Innovations Investments et la participation de Golub Capital , Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) et Broadhaven Ventures.

A noter que, via cette opération, Jade Mandel, investisseur chez Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, rejoint le conseil d’administration de 73 Strings.



Alors qui est et que fait 73 Strings ?

L'entreprise a été créée à Paris au sortir du premier confinement. A l'origine ? Quatre associés tous issus de l'univers du conseil (Yann Magnan, Abhishek Pandey, Sambeet Parija, Vinod Vijapur). Ensemble, ils recherchent une solution pour limiter le temps perdu dans les cabinets et dans les fonds passant alors énormément de temps à piloter leurs actifs à l'ancienne et à produire des tableaux Excel Percevant la révolution technologique en cours, celle bien entendu de l'IA, le quatuor mettra un peu moins de 2 ans à sortir une première version sur le marché.

En premier soutien /client ? Pas moins que le fonds Eurazeo. Aujourd'hui, 73 Strings annonce accompagner des clients gérant près de 10 000 milliards de dollars d'actifs (AUM), contre 2 000 milliards de la série A.

Basée à Paris, la société a une présence à New York, Londres, Toronto, Bengaluru et Riyad.

Grâce à cet apport de 55 millions de dollars, 73 Strings souhaite :



- Créer des systèmes encore plus intelligents avec les LLM : exploiter les grands modèles linguistiques (LLM) pour créer des systèmes d'IA agentiques qui génèrent des informations personnalisées, permettant des décisions plus rapides et plus éclairées et tirant encore plus de valeur de la plateforme.



- Benchmarking et analyse prédictive : Favoriser la prise de décision basée sur les données en intégrant des informations d'analyse comparative et des analyses avancées, permettant aux clients de comparer les performances, d'évaluer les tendances et de prendre des décisions stratégiques plus éclairées.



- Simulation de portefeuille : Présentation d'outils avancés d'analyse de sensibilité et de modélisation de l'exposition, permettant aux entreprises d'évaluer l'impact des données clés sur la performance et la valorisation du portefeuille, une capacité essentielle pour une gestion proactive des risques et une prise de décision.



- Tableaux de bord et analyses avancés : lancement d'un moteur de tableau de bord intuitif conçu spécifiquement pour les complexités des données de capital privé afin d'extraire des informations plus approfondies et des informations exploitables, révolutionnant ainsi la surveillance de portefeuille, les valorisations et la gestion des données.